  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail, Suriye sınırında hava saldırısı düzenledi! Ölüler var KKTC'li Kemalist sapıktan hadsiz sözler: Rezaletine Atatürk'ü alet etti! Suriye’yi suçlamaya kalktı ama faka bastı! SDG’nin emperyalist ittifakı taktikselmiş O ülkeyi Şiileştirmek için milyon dolarlar harcayan İran komediye imza attı! Sadece bir kişi o da oralı değil! Türkiye'deki sekülerler zıvanadan çıktı! Eş değiştirmeli yoga! İran'dan İslam dünyasına birlik çağrısı: "Siyonist oyuna karşı Türkiye ile omuz omuza" Bebekler ölürken İsrail mallarını boykot etmek ya da etmemek şeref meselesidir! Öz annelerini örgüte "gelin" yapacaklardı: Yalova'da DEAŞ'lı canilerden kan donduran sapkınlık! Terörsüz Türkiye düzenlemesinde sınırlar netleşiyor: Hainlere geçit yok, pişman olana adli kontrol! Türkiye neyin peşinde? Suriye’den Katar’a, Libya’dan Somali’ye uzanan hat
Yerel Türkiye'nin konuştuğu kaybolan gençten acı haber geldi
Yerel

Türkiye'nin konuştuğu kaybolan gençten acı haber geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye'nin konuştuğu kaybolan gençten acı haber geldi

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde dün gölet kenarında bir anda gözden kaybolarak ailesini ve sevenlerini yasa boğan 18 yaşındaki Halil Burak Şen’den acı haber geldi. Genç yaştaki Halil Burak için seferber olan ekiplerin yaklaşık 22 saattir aralıksız sürdürdüğü umutlu bekleyiş, su altı ekiplerinin göletin derinliklerinde yaptığı acı keşifle yerini mateme bıraktı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde gölet kenarında kaybolan 18 yaşındaki Halil Burak Şen’den acı haber geldi. Yaklaşık 22 saattir süren arama çalışmaları sonrasında, gencin cansız bedeni su altı ekipleri tarafından göletin içinde bulundu.

Olay, Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesindeki Bağyolu Göleti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün bir arkadaşıyla birlikte 45 HK 965 plakalı araçla gölet kenarına gelen 18 yaşındaki Halil Burak Şen, geceyi burada geçirdi. Sabah saatlerinde arkadaşının Şen’i araçta bulamaması üzerine durum jandarma ve polis ekiplerine bildirildi. Saat 13.00 sıralarında gelen ihbarın ardından bölgeye AFAD, polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) bünyesindeki dalgıç ekipleri ile İHAKUT ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sarp arazide ve su altında yürüttüğü çalışmaların 22’nci saatinde, dalgıç ekipleri Halil Burak Şen’in cansız bedenini sudan çıkardı.

 

Aile gözyaşlarına boğuldu

Acı haberin verilmesiyle olay yerinde umutla bekleyen baba Adem Şen ve anne Gülşah Şen yasa boğuldu. Üç çocuklu ailenin en büyüğü olan ve sanayideki bir bobinaj atölyesinde çalıştığı öğrenilen Halil Burak Şen’in yakınları, sinir krizi geçiren anne ve babayı sakinleştirmeye çalıştı.

Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk’ün de yakından takip ettiği arama çalışmaları, naaşın bulunmasıyla sona ererken, Halil Burak Şen’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

TBMM heyeti kardeş Bangladeş’te seçim ve referandum sürecini yerinde izledi: BNP hükümeti kurmaya hak kazanmıştı…
TBMM heyeti kardeş Bangladeş’te seçim ve referandum sürecini yerinde izledi: BNP hükümeti kurmaya hak kazanmıştı…

Gündem

TBMM heyeti kardeş Bangladeş’te seçim ve referandum sürecini yerinde izledi: BNP hükümeti kurmaya hak kazanmıştı…

Uçak dağa çakıldı, iki genç milyoner öldü! Kaza şüphe uyandırdı
Uçak dağa çakıldı, iki genç milyoner öldü! Kaza şüphe uyandırdı

Dünya

Uçak dağa çakıldı, iki genç milyoner öldü! Kaza şüphe uyandırdı

Yunanistan'da taksiciler kazan kaldırdı kontak kapatacak
Yunanistan'da taksiciler kazan kaldırdı kontak kapatacak

Avrupa

Yunanistan'da taksiciler kazan kaldırdı kontak kapatacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi
Siyaset

Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, Selçuk Özdağ’ın parti geçmişini hatırlatarak “etik” çıkışına tepki gösterdi; sosyal..
Evlatlarımızın manevi değerlerle buluşması laikçi yobazları çıldırttı! Milli Eğitim'den ecdadın izinde dev adım
Eğitim

Evlatlarımızın manevi değerlerle buluşması laikçi yobazları çıldırttı! Milli Eğitim'den ecdadın izinde dev adım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ile gönderilen "Ramazan Ayı Etkinlikleri" rehberi, yıllardır bu milletin değerlerine yabancı..
İsrail ordusundaki 50 bin ithal soykırımcı arasında 112 Türk vatandaşı da var! Atın bu teröristleri Türk vatandaşlığından...
Gündem

İsrail ordusundaki 50 bin ithal soykırımcı arasında 112 Türk vatandaşı da var! Atın bu teröristleri Türk vatandaşlığından...

Gazze’de soykırım yapan siyonist ordunun 50 binden fazla askeri yurt dışından getirdiği açıklandı. Declassified UK’ın yaptığı bilgi edinme ö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23