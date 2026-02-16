Türkiye'nin konuştuğu kaybolan gençten acı haber geldi

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde gölet kenarında kaybolan 18 yaşındaki Halil Burak Şen’den acı haber geldi. Yaklaşık 22 saattir süren arama çalışmaları sonrasında, gencin cansız bedeni su altı ekipleri tarafından göletin içinde bulundu.

Olay, Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesindeki Bağyolu Göleti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün bir arkadaşıyla birlikte 45 HK 965 plakalı araçla gölet kenarına gelen 18 yaşındaki Halil Burak Şen, geceyi burada geçirdi. Sabah saatlerinde arkadaşının Şen’i araçta bulamaması üzerine durum jandarma ve polis ekiplerine bildirildi. Saat 13.00 sıralarında gelen ihbarın ardından bölgeye AFAD, polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) bünyesindeki dalgıç ekipleri ile İHAKUT ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sarp arazide ve su altında yürüttüğü çalışmaların 22’nci saatinde, dalgıç ekipleri Halil Burak Şen’in cansız bedenini sudan çıkardı.

Aile gözyaşlarına boğuldu

Acı haberin verilmesiyle olay yerinde umutla bekleyen baba Adem Şen ve anne Gülşah Şen yasa boğuldu. Üç çocuklu ailenin en büyüğü olan ve sanayideki bir bobinaj atölyesinde çalıştığı öğrenilen Halil Burak Şen’in yakınları, sinir krizi geçiren anne ve babayı sakinleştirmeye çalıştı.

Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk’ün de yakından takip ettiği arama çalışmaları, naaşın bulunmasıyla sona ererken, Halil Burak Şen’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.