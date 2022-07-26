Türkiye'nin konuştuğu çöp evden çıkan Cem Muhammed'den üzücü haber

Türkiye'nin konuştuğu çöp evde bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammed'in son durumuyla ilgili tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'dan açıklama geldi.

Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da çöp evde bulunan ve tedavi altına alınan çocuğun kan değerlerinin düzeldiğini ancak kalp hızıyla ilgili sorun bulunduğunu söyledi.

Akdeniz Üniversitesi'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Özkan, burada Cem Muhammed'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

"Kınalı kuzum" diye tabir ettiği 9 yaşındaki Cem Muhammed'in dün gece ve sabah iştahlı bir şekilde yemek yediğini ifade eden Özkan, "Kuzumuz bizimle güvenli bir gece geçirdi. Hemşire ve doktorlar evladı gibi yaklaşıyor. İlk defa huzurlu bir gece geçirdi. Gözlerinde bir korku yoktu. İnşallah bundan sonraki hayatı da hep güven içerisinde olur." dedi.

Cem Muhammed'in yemek listesini diyetisyenlerin hazırladığına dikkati çeken Özkan, "Kontrollü yemesi gerekiyor. Kan tablosunda bazı sıkıntılar vardı onları düzelttik. Kalp hızında sıkıntıları var. Onu takip ediyoruz. Sürekli hemşire ve doktorlarıyla konuşması, iletişim kurması çok güzel. Medikal olarak toparlayacak ama kalbindeki yaraları sarmak çok da kolay olmayacaktır. O anlamda destek olmak çok önemli bence. Sosyal hizmetlerin çok titiz bir şekilde takip edeceğine ve çocuğumuza güzel bakacağına eminim. Bütün toplumun sevgi vermesi gerekiyor. Sevgi onu düzeltecek." diye konuştu.

Özkan, Cem Muhammed'in tedavisinin birkaç hafta daha sürdükten sonra taburcu edeceklerini sözlerine ekledi.