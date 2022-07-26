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Gündem Türkiye'nin konuştuğu çöp evde şok detay! Duvardaki yazılar bakın hangi dilde çıktı
Gündem

Türkiye'nin konuştuğu çöp evde şok detay! Duvardaki yazılar bakın hangi dilde çıktı

Bursa Görükle'deki çöp evde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammed'den yeni haberler var. Bir deri bir kemik kalan Cem Muhammed'in kilosu ve boyunu doktorlar açıkladı. Küçük çocuk sadece 17 kilo ağırlığında çıktı. Cem Muhammed'in bir yıl boyunca kilitli tutulduğu evin içinden yeni görüntüler de geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 10:21:00 -
Türkiye'nin konuştuğu çöp evde şok detay! Duvardaki yazılar bakın hangi dilde çıktı

Bursa Görükle'deki çöp evde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammed'den yeni haberler var. Bir deri bir kemik kalan Cem Muhammed'in kilosu ve boyunu doktorlar açıkladı. Küçük çocuk sadece 17 kilo ağırlığında çıktı. Bugün Cem Muhammed'in bir yıl boyunca kilitli tutulduğu evin içinden yeni görüntüler de geldi. Cem Muhammed'in odasında tuvalet bile yoktu. 

Duvardaki yazı hangi dilde

Cem Muhammed'i hapseden teyze onu tuvaletsiz bir odada tutmuş, küçük çocuk tuvaletini de mecburen odanın içine yapmıştı. 44 yaşındaki teyze, Cem Muhammed'i kilit altında tuttuğu evin duvarlarına farklı bir alfabeyle çeşitli kelimeler yazmıştı. Duvardaki yazıların Güney Korece olduğu ortaya çıktı. 

 

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