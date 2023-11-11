Türkiye'nin konuştuğu cinayette ayrıntılar netleşti! İş insanı Nurhan Ör cinayetinde korkunç detay

Kocaeli’de kayıp olarak aranan kan izleri olan otomobili boş arazide bulunan fabrika sahibi Nurhan Ör’ü çocukluk arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı. Polis Ör'ün cansız bedenine hala ulaşamadı.

Katili çocukluk arkadaşı çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Hereke Mahallesi'nde halı fabrikası bulunan iş insanı Nurhan Ör, 3 gün önce eve gitmeyince ve telefonuna da ulaşılamayınca ailesi durumdan endişelenip polise kayıp başvurusunda bulundu. Nurhan Ör'ün otomobili dün Gebze'de boş bir arazide bulundu. Otomobilde yapılan incelemede kan izlerine rastlandı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Nurhan Ör’ün son olarak çocukluk arkadaşıyla İstanbul’da görüştüğü tespit edildi. Soruşturmayı bu yöne kaydıran polis, Nurhan Ör’ün arkadaşının da aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Cesedi yok etmeleri için para verdi

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nurhan Ör’ün ismi açıklanmayan arkadaşının, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtildi. Şüphelinin, İstanbul’a çağırdığı Ör’ü öldürdüğünü ve cesedini yok etmek için de 5 kişiyle para karşılığı anlaştığını, bu kişilerin de cesedi Kartepe’ye ormana götürdüğünü söylediği ifade edildi.

Bu ifade doğrultusunda polis ekiplerinin bölgede yaptığı aramada, Nurhan Ör’ün cesedine ulaşılamadı. Polis cesedin asitle eritilmiş olabileceği üzerinde dururken, şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.