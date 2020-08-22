Türkiye'nin kolonya ihracatı yılın ilk yarısında rekor seviyeye ulaştı

ANKARA (AA) - ZEYNEP KAHVECİ ÇETİNKAYA - Dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ettiği ocak-haziran döneminde kişisel hijyen ürünleri büyük ilgi görürken Türkiye'nin kolonya ihracatı da 3 kattan fazla artarak 13,2 milyon dolar oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye yılın ilk 6 ayında 86 ülkeye kolonya ihracatı gerçekleştirdi.

Kovid-19 salgınıyla kişisel hijyen ürünlerine talep artarken, Türkiye'nin yılın ilk yarısında yaptığı kolonya ihracatı 13 milyon 193 bin 703 dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

Ülkenin kolonya ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre 3 kattan fazla artış gösterirken, son 10 yılda bu rakamın yaklaşık 7 kat yükseldiği görüldü. Kolonya ihracatı geçen yılın ilk yarısında 4,1 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

- Kolonya en çok Almanya'ya satıldı

Ocak-haziran döneminde Türk kolonyasına en fazla talep gösteren ülke Almanya olurken, bu ülkeye 4,1 milyon dolarlık ürün satıldı. Almanya'yı 2,1 milyon dolarla Hollanda, 1,1 milyon dolarla Suudi Arabistan, 641 bin dolarla İngiltere ve 595 bin dolarla ABD takip etti.

Yılın ilk yarısında Türkiye'den en çok kolonya satın alan diğer ülkeler Belçika, İran, Irak, Hong Kong ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) oldu.

Bu yılın ilk yarısında 3 bin 34 tonluk kolonya ihraç edilirken, 2019'un ilk yarısında bu rakam yaklaşık 1080 ton olarak gerçekleşmişti.

- Kolonya ithalatında azalış trendi

Öte yandan Türkiye ocak-haziran döneminde 543,2 bin dolarlık kolonya ithal etti. Söz konusu rakam geçen yıla göre yaklaşık yüzde 24 azalırken, son 10 yılda düşüş yüzde 54'ü buldu.

Bu yılın ilk yarısında 10 ülkeden kolonya ithal edildi. Bu ülkeler Fransa, Polonya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İsveç, İtalya, ABD, İspanya, İsviçre ve Çin oldu.

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin Ocak-Haziran 2020 döneminde ülkelere göre kolonya ihracat verileri şöyle (dolar):

Ülke İhracat Almanya 4.063.218 Hollanda 2.094.045 Suudi Arabistan 1.138.743 İngiltere 641.208 ABD 595.161 Belçika 589.272 İran 462.131 Irak 370.765 Hong Kong 271.706 KKTC 261.206 Avusturya 213.593 Fransa 209.204 Tanzanya 200.232 Romanya 195.422 Azerbaycan 191.871 Türkmenistan 143.474 Polonya 121.070 İsviçre 112.263 BAE 96.919 Kosova 93.188 Diğer 1.129.012 Toplam 13.193.703







