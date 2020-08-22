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Ekonomi Türkiye'nin kolonya ihracatı yılın ilk yarısında rekor seviyeye ulaştı
Ekonomi

Türkiye'nin kolonya ihracatı yılın ilk yarısında rekor seviyeye ulaştı

Kovid-19 salgınıyla kişisel hijyen ürünlerine talep arttı. Türkiye'nin kolonya ihracatı da ocak-haziran döneminde yıllık bazda 3 kattan fazla artarak 13,2 milyon dolara yükseldi - Yılın ilk yarısında en fazla kolonya ihracatı Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD'ye gerçekleştirildi - Bu dönemde 3 bin 34 tonluk kolonya ihraç edilirken, 2019'un ilk yarısında bu rakam yaklaşık 1080 ton olarak gerçekleşmişti

Yeniakit Publisher
2020-08-22 11:11:01 -
Türkiye'nin kolonya ihracatı yılın ilk yarısında rekor seviyeye ulaştı

ANKARA (AA) - ZEYNEP KAHVECİ ÇETİNKAYA - Dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ettiği ocak-haziran döneminde kişisel hijyen ürünleri büyük ilgi görürken Türkiye'nin kolonya ihracatı da 3 kattan fazla artarak 13,2 milyon dolar oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye yılın ilk 6 ayında 86 ülkeye kolonya ihracatı gerçekleştirdi.

Kovid-19 salgınıyla kişisel hijyen ürünlerine talep artarken, Türkiye'nin yılın ilk yarısında yaptığı kolonya ihracatı 13 milyon 193 bin 703 dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

Ülkenin kolonya ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre 3 kattan fazla artış gösterirken, son 10 yılda bu rakamın yaklaşık 7 kat yükseldiği görüldü. Kolonya ihracatı geçen yılın ilk yarısında 4,1 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

- Kolonya en çok Almanya'ya satıldı

Ocak-haziran döneminde Türk kolonyasına en fazla talep gösteren ülke Almanya olurken, bu ülkeye 4,1 milyon dolarlık ürün satıldı. Almanya'yı 2,1 milyon dolarla Hollanda, 1,1 milyon dolarla Suudi Arabistan, 641 bin dolarla İngiltere ve 595 bin dolarla ABD takip etti.

Yılın ilk yarısında Türkiye'den en çok kolonya satın alan diğer ülkeler Belçika, İran, Irak, Hong Kong ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) oldu.

Bu yılın ilk yarısında 3 bin 34 tonluk kolonya ihraç edilirken, 2019'un ilk yarısında bu rakam yaklaşık 1080 ton olarak gerçekleşmişti.

- Kolonya ithalatında azalış trendi

Öte yandan Türkiye ocak-haziran döneminde 543,2 bin dolarlık kolonya ithal etti. Söz konusu rakam geçen yıla göre yaklaşık yüzde 24 azalırken, son 10 yılda düşüş yüzde 54'ü buldu.

Bu yılın ilk yarısında 10 ülkeden kolonya ithal edildi. Bu ülkeler Fransa, Polonya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İsveç, İtalya, ABD, İspanya, İsviçre ve Çin oldu.

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin Ocak-Haziran 2020 döneminde ülkelere göre kolonya ihracat verileri şöyle (dolar):

Ülkeİhracat
Almanya4.063.218
Hollanda2.094.045
Suudi Arabistan1.138.743
İngiltere641.208
ABD595.161
Belçika589.272
İran462.131
Irak370.765
Hong Kong271.706
KKTC261.206
Avusturya213.593
Fransa209.204
Tanzanya200.232
Romanya195.422
Azerbaycan191.871
Türkmenistan143.474
Polonya121.070
İsviçre112.263
BAE96.919
Kosova93.188
Diğer1.129.012
Toplam13.193.703



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