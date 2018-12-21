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'Türkiye'nin katettiği ilerlemeye hayranız'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelen Pakistan Başbakanı İmran Han, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öngörülü liderliğinde Türkiye'nin katettiği sosyo-ekonomik ilerlemeye hayranız." dedi.

21 Aralık 2018 Cuma 07:01
'Türkiye'nin katettiği ilerlemeye hayranız'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanlığı ile Pakistan Savunma Bakanlığını ziyaret etti.

Savunma Bakanı Pervez Hattak ile görüşen Bakan Akar, daha sonra Başbakanlığı ziyaret etti. 

Başbakan Han: Türkiye'nin ilerlemesine hayranız

Pakistan gazetesi The Nation'da yer alan habere göre, Başbakan İmran Han, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabulünde, Pakistan-Türkiye ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Han, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerine büyük önem atfettiğini vurgulayarak, "Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın öngörülü liderliğinde Türkiye'nin katettiği sosyo-ekonomik ilerlemeye hayranız." ifadelerini kullandı.

Pakistan halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok saygı duyduğunu kaydeden Han, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başbakan Han, Türkiye ile ticaret ve savunma iş birliği gibi ortak çıkarlara dair her alanda iş birliğini artırmak istediklerinin altını çizdi.

Akar: Han'ın ziyareti ilişkilere ivme kazandıracak

Akar da Başbakanlık görevine gelen Han'ı tebrik ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını kendisine iletti. 

Akar, Pakistanlı liderin Türkiye'ye gelmesini beklediklerini belirterek, Han'ın ziyaretinin iki ülke arasındaki mevcut ilişkilere ivme kazandıracağını söyledi. Akar ayrıca Pakistan'ın terörle mücadelede sergilediği tavrı da takdir etti.

Han ve Akar görüşmesinde bölgesel konular da ele alındı.

Akar, Cumhurbaşkanı Alvi ile görüştü

Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya gelen Akar'ın bir sonraki durağı ise Cumhurbaşkanlığı oldu. 

Milli Savunma Bakanı Akar burada Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüştü. 

Görüşmelere, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul da katıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 07:25
  1. Hulusi Akar
  2. İmran Han
  3. pakistan
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. türkiye
  6. Anadolu Ajansı

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