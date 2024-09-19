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Ekonomi Türkiye'nin kasası para doldu: Tam 348 milyar dolar!
Ekonomi

Türkiye'nin kasası para doldu: Tam 348 milyar dolar!

Yeniakit Publisher
2024-09-19 11:24:00 - 2024-09-19 11:24:37
Türkiye'nin kasası para doldu: Tam 348 milyar dolar!

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları Temmuz ayı sonu itibariyle 2023 yıl sonuna göre yüzde 4,8 oranında artışla 348,8 milyar dolar oldu. Veri, Türkiye'nin uluslararası varlık seviyesinde zirve olarak kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 Temmuz sonu itibarıyla, uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) verilerine göre, UYP Temmuz ayında 357,7 milyar dolar açık verdi.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 4,8 oranında artışla 348,8 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 8,9 oranında artışla 706,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

348,8 milyar dolarlık yurt dışı varlık verisi, 2024 yılı ikinci çeyrekteki 344,644 milyar dolar seviyesini de aşark zirve olarak kaydedildi.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2023 yıl sonunda -316,2 milyar dolar iken 2024 Temmuz sonunda -357,7 milyar dolar seviyesinde oldu.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2023 yıl sonuna göre yüzde 4,9 oranında artışla 147,8 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,9 oranında artışla 129,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 6,9 oranında artışla 49,7 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2023 yıl sonuna göre yüzde 15,3 oranında artışla 222,0 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.

Portföy yatırımları yüzde 29 arttı
Portföy yatırımları 2023 yıl sonuna göre yüzde 29,1 oranında artışla 123,8 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2023 yıl sonuna göre yüzde 33,6 oranında artışla 39,5 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 399,2 oranında artışla 13,2 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4,1 artışla 44,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2023 yıl sonuna göre yüzde 0,1 oranında artarak 360,7 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2023 yıl sonuna göre yüzde 5,3 oranında azalarak 40,9 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 36,4 oranında artarak 23,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 10,1 oranında artarak 68,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,8 oranında azalarak 100,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

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Yorumlar

Tam takır

Birazını emeklilere verirler artık.

Abdullah

Bu haberin doğru olmadığını emekliye veren zamdan görüyoruz.
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