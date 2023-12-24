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Gündem Türkiye'nin karla imtihanı! Mahsur kalan araçlar 5 saat sonra kurtarıldı
Gündem

Türkiye'nin karla imtihanı! Mahsur kalan araçlar 5 saat sonra kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-24 22:10:00 - 2023-12-24 22:16:11

Doğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehri kar yağışına teslim oldu.

Muş-Kulp karayolunun 40. kilometresinde araçlar, kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113. Şube Şefliği ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 saat bölgede mahsur kalan 18 araç ve araçlarda bulunan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kar ve fırtınanın etkili olduğu Muş-Kulp karayolu trafiğe kapatıldı.

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