Türkiye'nin karla imtihanı! Mahsur kalan araçlar 5 saat sonra kurtarıldı
Doğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehri kar yağışına teslim oldu.
Muş-Kulp karayolunun 40. kilometresinde araçlar, kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113. Şube Şefliği ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 saat bölgede mahsur kalan 18 araç ve araçlarda bulunan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı.
Kar ve fırtınanın etkili olduğu Muş-Kulp karayolu trafiğe kapatıldı.
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