Türkiye’nin kararlı tavrı ABD’yi geri adıma zorladı

Ömer Faruk Şahin Ankara

ABD Başkanı Trump tarafından açıklanan ve Pentagon tarafından doğrulanan ABD’li askerlerin Suriye’den çekilmesi yönünde alınan karar, Türkiye’nin bölgede uyguladığı politikanın başarılı bir yansıması olarak görüldü.

“Türkiye’nin askeri harekat kararlılığı ABD’nin almış olduğu kararı hızlandırdı” ifadelerini kullanan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, “Askeri olarak Türkiye ile ABD’yi karşı karşıya getirecek bir durum söz konusu hale gelmişti. Bu noktada Trump bunun olmaması gerektiği yönünde bir irade ortaya koydu. Tüm bunlara rağmen temkinli olmakta yarar var. Çünkü bu zaman kazanmaya yönelik bir durum olabilir. Ama bu aşamaya gelinmesi Türkiye’nin ısrarı tutumunun sonucudur” değerlendirmesini yaptı.

“Türkiye ağırlığını göstermiştir"

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ise, “Türkiye’nin kararlı tutumu ABD’yi geri adıma zorladı. 25 Eylül referandum sürecinde ve Afrin’de olduğu gibi Türkiye’nin kararlılığı burada da etkisini göstermiştir.

ABD bölgedeki terör örgütleri üzerinden bir politika yürütemeyeceğini görmüştür. Türkiye’nin stratejik önemi ve gücü bir kez daha ağırlığını göstermiştir” diye konuştu.

“ABD’nin yenilgisi başlamıştır"

“ABD, Suriye’de bir kazanım elde edeyim derken diğer bütün bölgelerde kaybetme riskini görmüştür” diyen Erol, “ABD, bu risk sonucunda Türkiye ile sıcak çatışma ihtimalini göze alamamıştır. Bu karar bölgede Türkiye’ye rağmen adım atılamayacağının açık bir göstergesidir.

Kuzey Irak ve Kuzey Suriye’de yaşanan son gelişmeler, Türkiye’ye rağmen hiçbir gücün sonuç alamayacağını göstermiştir. Bunun içerisine sadece ABD değil, Rusya ve İran da dahildir. Türkiye’nin savaşa girmesi ile ABD’nin yenilgisi başlamıştır” görüşünü dile getirdi.

