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Ekonomi Türkiye'nin Karadeniz'deki gaz keşfi KKTC'de sevinçle karşılandı
Ekonomi

Türkiye'nin Karadeniz'deki gaz keşfi KKTC'de sevinçle karşılandı

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: - "Türkiye Cumhuriyeti'nin 320 milyar metreküp doğal gaz keşfetmesini büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz" - KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: - "Türkiye Cumhuriyeti'nin bu sevincini paylaşıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-21 18:26:38 -
Türkiye'nin Karadeniz'deki gaz keşfi KKTC'de sevinçle karşılandı

LEFKOŞA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiğini açıklaması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sevinçle karşılandı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gaz keşfini açıklamasının ardından paylaşımda bulundu.

Başbakan Tatar, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 320 milyar metreküp doğal gaz keşfetmesini büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bu keşiflerde emeği olan herkesi candan kutlar, milletimiz ve insanlık için nice nice başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Özersay, Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Yıllardır denizlerdeki haklarımız konusunda ortaya koyduğumuz vizyonun gerçekçi ve gerçekleştirilebilir olduğu ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu sevincini paylaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yolun açık olsun Türkiyemiz"

Bakan Taçoy ise Twitter'dan yaptığı paylaşımında, Türkiye'nin Karadeniz'de Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmesini büyük bir sevinçle karşıladığını kaydetti.

Taçoy, "Anavatanımızın Cumhurbaşkanı Sn. @RTErdogan'ın dediği gibi, 'İnşAllah bir müjdeli haberi Akdeniz’de bekliyoruz.' Yolun açık olsun Türkiyemiz." ifadelerini kullandı.



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