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Siyaset Türkiye'nin kara lekesi! İşte CHP'nin taciz ve tecavüz vaka haritası
Siyaset

Türkiye'nin kara lekesi! İşte CHP'nin taciz ve tecavüz vaka haritası

CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un cinsel taciz olayının da patlak vermesinin ardından taciz ve tecavüz vaka sayısı 33'e yükselen CHP, Türkiye'nin utanç partisi olarak kayıtlara geçti.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 19:31:00 - 2021-09-07 19:39:49
Türkiye'nin kara lekesi! İşte CHP'nin taciz ve tecavüz vaka haritası

CHP'nin il ve ilçe teşkilatlarında yaşanan taciz ve tecavüz olaylarının sayısı Erzurum'da yaşanan son skandalla birlikte 33'e yükseldi.

Taciz ve tecavüz vakalarıyla adından sıkça söz ettiren CHP'de yeni bir skandal patlak verdi. CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, parti binasında çalışan çaycı kadını taciz ettiği ortaya çıktı.

Görevden alındı

Yaşanan cinsel taciz olayının kamuoyunda duyulmasının ardından CHP'li başkan dün görevden alındı.

18 ilde 33 taciz-tecavüz vakası oldu

CHP'de son olarak Erzurum'da yaşanan son taciz-tecavüz vakasıyla birlikte bu sayı, Türkiye'de 18 farklı ilde 33'e yükseldi.

CHP'de yaşanan 33 taciz-tecavüz sayısının illere dağılımı ise şöyle;

"İstanbul'da 8, Yalova'da 1, Bursa'da 2, Tekirdağ'da 1, Kocaeli'de 1, İzmir'de 2, Aydın'da 2, Muğla'da 2, Antalya'da 5, Konya'da 1, Adana'da 1, Hatay'da 1, Sivas'ta 1, Kırıkkale'de 1, Giresun'da 1, Artvin'de 1, Bitlis'te 1, Erzurum'da 1"

İşte CHP'nin güncel taciz-tecavüz vaka haritası;

 

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