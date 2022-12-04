Türkiye'nin kara harekatı öncesi skandal hamle! Topunuz gelin pislikler

ABD'nin, Suriye'de omurgasını terör örgütleri PKK/YPG'nin oluşturduğu terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri'yle geçen hafta durdurulan iş birliğini yeniden başlattığı ortaya çıktı.

Associated Press haber ajansı, Suriye’nin kuzeyinde ABD'nin terör örgütü SDG ile ortak devriyeleri yeniden başlattığını duyurdu.

Terör örgütü SDG'den İngiliz haber ajansı Reuters'a geçen hafta yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyonların ardından ABD önderliğindeki koalisyon ile ortak terörle mücadele operasyonlarını durdurma kararı alındığı belirtilmişti.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder ise, daha önce yaptığı açıklamada DAEŞ'le mücadelede iş birliğinin bitmediğini duyurmuştu.

Bu açıklamaların, terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin Washington'ın Ankara'ya daha sert mesaj göndermesini istemesinin ardından gelmesi dikkat çekmişti.

Associated Press'in haberine göre dün Hasake vilayetindeki üsten ABD ve terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri’ne ait zırhlı araçların birlikte çıktığı görüldü. Devriye güçlerinin Irak sınırı yakınlarındaki bir başka ABD üssüne hareket ettiği bildirildi.

ABD'li yetkililer, dün yeniden başlayan devriyelerin DAEŞ'e karşı olmadığını, DAEŞ'le bağlantılı mahkumların ve ailelerinin tutulduğu kamplarla sınırlı kaldığını duyurdu.

Türkiye 13 Kasım’da İstanbul’un kalbi Taksim İstiklal Caddesi'nde düzenlenen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrasında Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyine hava harekatı başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kara harekatının da sinyalini vermişti.

ABD ve Rusya ise bu tür bir kara harekatına karşı açıklamalar yapmıştı.