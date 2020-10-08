"Türkiye'nin kapsamlı S-400 testi" ABD'yi panikletti! Trump yönetimine mektup yazıp skandal çağrıda bulundular

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) biri Cumhuriyetçi diğeri Demokrat iki senatör, Trump yönetimine mektup yazarak, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar getirme çağrısında bulundu. İki senatör bu çağrıyı, Türkiye'nin S-400 sistemini kapsamlı şekilde test etmeyi planladığı yönündeki haberler üzerine yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan mektupla ilgili henüz bir yorum gelmedi.

"Washington'un tavrı Ankara'yı cesaretlendiriyor"

Voice of America'da yer alan habere göre, Cumhuriyetçi Senatör James Lankford ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yazdıkları mektupta bu iddiayı sordular ve Washington'un Türkiye'nin S-400 alımı konusunda daha kararlı bir duruş ortaya koyamamasının, Ankara'yı "cesaretlendirdiği" görüşünü dile getirdiler.

Yunan medyasının iddiasına değindiler

İki senatör mektupta, Ağustos ayı sonunda Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs dörtlü tatbikatından dönen ABD yapımı F-16 savaş uçaklarını tespit etmek için S-400 sisteminin radarlarını aktive ettiği yönünde Yunan medyasında çıkan haberlere de değindi ve bunun doğru olup olmadığını sordu.

"Türkiye'nin bu yoldan geri dönme niyeti yok"

ABD'nin Türkiye'ye bugüne kadar, Rusya'dan savunma ekipmanı alan ülkeleri cezalandırmayı öngören Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırımlar getirmediğine dikkati çeken senatörler, radarların aktive edildiğini iddia eden haberlerin, "Türkiye'nin izlediği yoldan geri dönme ve bu sistemi elden çıkarma niyetinin olmadığını açıkça gösterdiği" değerlendirmesinde bulundu.

"Ciddi kaygılarımızın altını çiziyor"

Mektupta, "Buna ilaveten, Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'yi F-35 tedarik zincirinden çıkarmada yavaş hareket etmesi, hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ı cesaretlendirdi. Türkiye'nin S-400 sistemini Amerikan F-16'larını tespit etmek için aktive ettiği haberleri, bizim Rusya'nın hassas verilere erişim kabiliyetine dair ciddi kaygılarımızın altını çiziyor" denildi.

Türkiye'ye skandal yaptırım çağrısı

"Bu bilgiler ışığında, yasaların gerektirdiği şekilde sizi bir kez daha Türkiye'ye yaptırımlar uygulamaya çağırıyoruz" ifadesini kullanan iki senatör mektupta ayrıca, "Türkiye, NATO'nun taktiksel veri bağlantısı Link 16'yı S-400 sistemine entegre etti mi? Eğer öyleyse, bu entegrasyon Rusya'ya NATO müttefikleri üzerinde bilgi toplama imkanı sağlayacak mı?" diye sordu.

Senatörler, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan bu sorulara 14 Ekim'e kadar cevap vermesini istedi.