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Türkiye’nin kanını dondurmuştu… O anne hakkında karar

İstanbul’da sokak ortasında küçük çocuğuna şiddet uygulayan anne hakkında mahkeme kararını verdi. Cani anne A.D. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. A.D.'nin ayrıca Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verildi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 09:09
Türkiye’nin kanını dondurmuştu… O anne hakkında karar

İSTANBULTuzla'da bir annenin küçük kız çocuğuna sokakta şiddet uygulaması kameralara yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından anne A.D. gözaltına alındı. A.D. Tuzla Orhanlı Polis Merkezi Amirliği'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. A.D. adliye getirişinde kendisini sevk eden polis memurlarına zorluk çıkardı. Adliyeye girmek istemeyen A.D.'yi 2 polis, kollarından çekerek içeri geçirdi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

A.D. savcılık sorgusunun ardından "Kötü muamele ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğünün ihlali" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece, hakkında haftada bir gün adli kontrol hükümleri uygulanması şartıyla, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbet bırakıldı. A.D.'nin ayrıca Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verildi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 09:09
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