Türkiye'nin istemezükçü kesimi şokta! Laikçi/Kemalist/liberal/Sol'a çok sevdikleri Fransa medyasından kapak
Fransız ekonomi sitesi Journal du Net, 2050 yılına kadar Türkiye'nin dünyada zengin ülkeler sıralamasında 3. en yüksek artışı yaşamasının beklendiğini yazdı.
Fransız ekonomi sitesi Journal du Net, Türkiye'deki istemezükçüleri şoka sokan ifadelere yer verdi.
Journal du Net, 2050 yılına kadar Türkiye'nin dünyada zengin ülkeler sıralamasında 3. en yüksek artışı yaşamasının beklendiğini yazdı.
Ekonomi sitesi, "Dolayısıyla Türklerin ortalama yıllık gelirinin +%334 artması bekleniyor." ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, söz konusu haberi "Ülkemize içte ve dıştaki saldırıları da açıklayan bir durum" şeklinde değerlendirdi.