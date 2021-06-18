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Ekonomi Türkiye'nin istemezükçü kesimi şokta! Laikçi/Kemalist/liberal/Sol'a çok sevdikleri Fransa medyasından kapak
Ekonomi

Türkiye'nin istemezükçü kesimi şokta! Laikçi/Kemalist/liberal/Sol'a çok sevdikleri Fransa medyasından kapak

Fransız ekonomi sitesi Journal du Net, 2050 yılına kadar Türkiye'nin dünyada zengin ülkeler sıralamasında 3. en yüksek artışı yaşamasının beklendiğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 17:13:00 -
Türkiye'nin istemezükçü kesimi şokta! Laikçi/Kemalist/liberal/Sol'a çok sevdikleri Fransa medyasından kapak

Fransız ekonomi sitesi Journal du Net, Türkiye'deki istemezükçüleri şoka sokan ifadelere yer verdi.

Journal du Net, 2050 yılına kadar Türkiye'nin dünyada zengin ülkeler sıralamasında 3. en yüksek artışı yaşamasının beklendiğini yazdı.

Ekonomi sitesi, "Dolayısıyla Türklerin ortalama yıllık gelirinin +%334 artması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, söz konusu haberi "Ülkemize içte ve dıştaki saldırıları da açıklayan bir durum" şeklinde değerlendirdi.

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