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Ekonomi DDKKM bakiyesi mayısta sabit kaldı
Ekonomi

DDKKM bakiyesi mayısta sabit kaldı

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DDKKM bakiyesi mayısta sabit kaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma hesaplarının toplam stok bakiyesi mayıs ayında değişmeyerek 10 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) hesaplarının stok bakiye verilerini açıkladı. Buna göre, DDKKM hesaplarının toplam bakiyesi mayıs ayında değişim göstermeyerek 10 milyon dolar seviyesinde kaldı.

STOK BAKİYE 10 MİLYON DOLAR OLARAK KALDI

TCMB tarafından yayımlanan verilere göre, DDKKM hesaplarının toplam stok bakiyesi mayıs ayında da 10 milyon dolar olarak kaydedildi. Böylece söz konusu hesaplarda bir önceki aya göre herhangi bir artış ya da azalış yaşanmadı.

 

DDKKM'DE SON DURUM

Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış sürecinin önemli göstergelerinden biri olan DDKKM hesaplarında bakiyenin 10 milyon dolar seviyesinde sabit kalması, döviz dönüşümlü hesapların sistem içindeki payının oldukça düşük seviyelere gerilediğini ortaya koydu.

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