  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türkiye’nin ilk yerli ve milli SİHA’sı Bayraktar 200 bin saat ile Türkiye rekoru kırdı

BAYKAR tarafından geliştirilerek envantere girdiği 2014’ten beri güvenlik güçlerimizin sevk ve idaresinde ülkemize hizmet eden Bayraktar TB2 SİHA ,200 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 12:47:40 -
Türkiye’nin ilk yerli ve milli SİHA’sı Bayraktar 200 bin saat ile Türkiye rekoru kırdı

BAYKAR tarafından geliştirilerek envantere girdiği 2014’ten beri güvenlik güçlerimizin sevk ve idaresinde ülkemize hizmet eden Bayraktar TB2 SİHA ,200 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı.


Türkiye’nin ilk yerli ve milli SİHA’sı Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı. Rekoru twitter adresi üzerinden duyuran Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, “Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı.. #BayraktarTB2 200. 000 Sabırla, Aşkla Azimle Türkiye için. Göklerde görevde. Bu Milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati. Semalarımızda hür ve özgür” notunu paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı