Türkiye’nin ilk tercihi Turkcell, 2022’ye güçlü başladı

40 milyon müşteriye ulaştı: Turkcell Grubu, 2022 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,7 artışla 10,7 milyar TL gelir elde etti. Grup bazında FAVÖK yüzde 30,1 artışla4,3 milyar TL’ye ulaşırken, şirketin FAVÖK marjı yüzde 40,2 olarak gerçekleşti. 2022 yılının ilk çeyreğinde 577 bin yenimüşteri kazanan şirket, bu sayede 40 milyon toplam müşteriyeulaştı.Turkcell, bu sayede yeni yıl için belirlediği 1 milyon yeni müşteri hedefinin yarısından fazlasını gerçekleştirmiş oldu.Güçlü ve hızlı altyapısı, değer odaklı stratejisi ve marka gücüyle Turkcell, müşterilerin tercihi olmaya devam etti. Müşterilerin tercihini değerlendiren “net tavsiye skorunda” ise en yakın rakibine geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan daha fark attı.

BT servisleri pazar lideri Turkcell Dijital İş Servisleri’nin gelirleri yıllık bazda yüzde 75,2 büyüdü:Yılın ilk çeyreğinde bine yakın yeni kontrata imza atarak yeni bir rekora ulaşan Turkcell Dijital İş Servisleri, BT servisleri pazar liderliğini sürdürdü vegeliribu çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,2 büyüyerek 791 milyon TL oldu. Bugüne kadar hayata geçirilen sistem entegrasyonu ve yönetilen hizmetler proje sayısı 2 bin 310 oldu. Bu projeler, gelecek dönemlerde gelire dönüşecek toplam 1,9 milyar TL kontrat değerine (backlog) sahip. COVID-19 pandemisinin hızlandırdığı dijital dönüşüm talebi doğrultusunda şirketlere sunulan veri merkezi ve bulut teknolojileri gelirleri ise ilk çeyrekte yaklaşık ikişer katına çıktı.

Paycell, yaygınlaşan ürün çeşitliliği ile techfin sektörünün öncüsü olmaya devam ediyor: Turkcell’in techfin gelirleri, Paycell ve Financell’in katkısıyla 2022’nin ilk çeyreğinde yüzde 58,5 artış gösterdi. Üstün teknolojisi ve sunduğu geniş çözüm yelpazesiyle, pandemi ile gelişen yeni ödeme alışkanlıklarına hızla adapte olan Paycell, yılın ilk çeyreğini yüzde 67,2 büyüme ile geride bıraktı. Paycell’in 3 ay aktif kullanıcı sayısı 6,9 milyona ulaşırken, toplam işlem hacmi geçen yılın aynı döneminin yaklaşık 3 katına çıkarak 6,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Paycell, Android POS sayısını yüzde 66 artırarak 9 bin 600’e ulaştırdı. POS çözümlerinin işlem hacmi, sanal POS hizmetlerinin de katkısıyla 2 katına çıkarak 2,1 milyar TL oldu.

Stratejik odak alanlarından dijital servisler büyümesini sürdürüyor:Turkcell mühendislerinin Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sunma amacıyla geliştirdiği dijital servisler, bu çeyrekte tekil gelirini yıldan yıla yüzde 15,3 artırarak 424 milyon TL’ye ulaştı. Turkcell’in bulut tabanlı depolama hizmeti Lifebox’ın ücretli kullanıcı sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 1,4 milyona oldu. Anlık mesajlaşma uygulaması BiP’in toplam indirme sayısı ise 92 milyona ulaştı, BiP’in her 5 aktif kullanıcısından biri yurtdışından oldu.

KOBİ’lere dijital dönüşüm desteği:Turkcell, Türkiye'nin ilk dijital operatörü olarak, teknolojik finansmanın öncüsü olan grup şirketi Financell iş birliğiyle KOBİ’lere finansman desteğini sürdürüyor. Dijital Dönüşüm Finansmanı olarak adlandırılan esnek ödemeli finansman desteği sayesinde KOBİ’lerin teknolojik ihtiyaçlarına uygun ve hızlı kredi imkanı sağlanıyor. Böylece KOBİ'ler, nakit kaynaklarını işlerini geliştirmek ve dijital altyapılarını güçlendirerek dünyayla rekabet edebilir hale gelmek için kullanıyor. Yıllık yüzde 24 artış ile 2,3 milyar TL kredi portföyüne ulaşan Financell’in gelirleri bu çeyrekte sigorta işinin de katkısıyla yüzde 50 arttı.

Turkcell TV+ 1,1 milyonu, sabit internet müşteri sayısı 2,7 milyonu aştı: Pandemi sonrasında yüksek hızlı ve kaliteli sabit internet ihtiyacının devam edeceği öngörüsüyle hareket eden Turkcell, fiber yatırımlarını sürdürdü. Toplam sabit internet müşteri sayısı 2,7 milyonu geçerken, her 100 fiber müşterisinin 65’inde Turkcell TV+ servisi yer aldı.

2022 yılının ilk çeyreğine dair finansal ve operasyonel sonuçları yorumlayan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, değerlendirmesinde “Turkcell olarak ‘Önce Müşterim’ odağımızla yılın ilk üç ayındagüçlü bir performans sergilemeye devam ettik. 2022’nin ilk çeyreğinde küresel çapta seyreden enerji ve diğer temel maliyetlerdeki artışlar ile bölgesel gerilimler; zorlu makroekonomik koşullar yaratsa da müşteri odaklı yaklaşımımız, analitik yetkinliklerimiz ve doğru zamanlarda aldığımız doğru aksiyonlarla güçlü gelir ve müşteri büyümemizi sürdürdük” diye konuştu.

Global ve makro ekonomik zorlukların yoğun olarak hissedildiği bu dönemde Turkcell’in stratejik odakları çerçevesinde hayata geçirdiği performansın çeyrek sonuçlarına olumlu yansıdığını aktaran Murat Erkan, “Yenilikçi bakış açımızı kaybetmeden, her geçen gün müşterilerimize daha iyi hizmet sağlamayı hedefliyoruz. Bölgemizde yaşanan savaş, uluslararası iştiraklerimizin gelirine olumsuz etki etse de Türkiye’de ivme kazanan performansımız ve artan gelirlerimiz sayesinde bu etkiyi aşan sonuçlar ortaya koyduk. Şubat ayında paylaştığımız, 2022 yılı için yaklaşık %30 gelir büyümesi, yaklaşık 19 milyar TL FAVÖK ve gelirlerimizin %20-21’i aralığında operasyonel yatırım harcaması hedeflerimizi koruyoruz” dedi.

Turkcell, sürdürülebilirlik konusundaki adımlarına devam ediyor

Turkcell’in, teknolojiyi çevreye duyarlı ve toplumun ihtiyaçlarına göre kullanma stratejisiyle hareket ettiğinin altını çizen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şirketin sadece şebekesinde yürüttüğü çalışmalar sonucu 2021 yılında elde ettiği tasarruf miktarının yaklaşık 2 bin baz istasyonunun yıllık elektrik tüketimini karşıladığını ifade etti. Murat Erkan sözlerine şunları ekledi:

“Çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamaların geliştirilmesi için çalışan Turkcell, baz istasyonları, veri merkezleri ve ofis binalarında çevresel etkiyi azaltmaya yönelik de çözümler üretiyor. Şebekemiz için geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerin, dünyanın prestijli kurumları tarafından fark edilmesi bizi ayrıca mutlu ediyor. Örneğin, enerji tasarrufu sağlayan “yenilenebilir enerji üreten konteyner” ürünümüz, sektörümüzün uluslararası platformu GSMA'de dünyaya örnek gösterildi. Tüm bunların yanında tamamen mühendislerimizin geliştirdiği enerji yönetim sistemimiz sayesinde baz istasyonlarındaki enerji tüketimlerini uzaktan takip ve kontrol ediyoruz. Yapay zeka uygulamalarımızla enerji yönetim sistemlerinde enerji verimliliğini arttıracak çalışmalarımız da devam ediyor.”

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