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Ekonomi Türkiye’nin ilk silahlı insansız deniz aracı, füze atışlarına hazır
Ekonomi

Türkiye’nin ilk silahlı insansız deniz aracı, füze atışlarına hazır

Türk savunma sanayisi şirketlerinin iş birliğiyle geliştirilen “ULAQ” serisinin ilk platformu olan Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), füze atışlarına hazır hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 16:17:00 -
Türkiye’nin ilk silahlı insansız deniz aracı, füze atışlarına hazır

ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından yaklaşık üç yıl önce başlatılan araştırma-geliştirme çalışmaları sonunda Antalya’da üretimine başlanan Türkiye’nin ilk silahsız deniz aracının prototip üretimi tamamlandı.

Tecrübe başladı

Denize indirilerek mavi sularda tecrübe seyirlerine başlayan SİDA, üstün yetenekleriyle dikkati çekiyor. Türkiye’nin deniz gücüne büyük katkı sağlaması planlanan SİDA, 400 kilometre seyir menzili, saatte 65 kilometre sürati, milli kriptolu haberleşme altyapısı, gündüz ve gece görüş kabiliyetine sahip.

Füzeyle donatıldı

Gelişmiş kompozit malzemeden üretilen SİDA, keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabilecek. Araç, milli füze sistemleri üreticisi ROKETSAN’ın ürünleri 4’lü lazer güdümlü füze Cirit podu ve 2’li Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (LUMTAS) lançeri ile de donatıldı. Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı Erdal Torun da iki deneyimli şirketin tecrübesini birleştirerek, mavi vatan sahasına yönelik bir projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Mavi Vatan emin ellerde”

Yapay zekadan yola çıkılarak projenin tasarlandığını ve üretiminin gerçekleştirildiğini aktaran Torun, deniz aracının bütün hareketlerini kontrol altına tutabilecek, uzaktan sevk ve idare edebilecek komuta kontrol sistemiyle seyir halinde olacağını bildirdi. Savunma alanına önemli bir değer kazandırıldığını anlatan Torun, “Bu yıl içinde SİDA’yı atışlara hazır hale getireceğimizin sözünü vermiştik, bunu gerçekleştiriyoruz. Mavi vatan emin ellerde diyebiliriz, milletimize armağanımız olsun” dedi.

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