Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu anıldı Ayfer Gök için şehadetinin 18. yılında memleketi Burdur'un Bucak ilçesinde anma töreni düzenlendi

BURDUR (AA) - Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök, memleketi Burdur'un Bucak ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Hava Pilot Teğmen Gök için şehadetinin 18. yılında Hacısarılar Mezarlığı Şehitliği'nde anma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, İlçe Jandarma Komutanı Vahdet Nart, şehit pilotun ablası Güllü Kutsal ve yakınları katıldı. Kaymakam Sezgin, anma töreninde yaptığı konuşmada, "Şehit Ayfer Gök'ü ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." dedi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Mehmet Ersöz tarafından dua edildi. Öte yandan, anma etkinliğine katılanlar, şehit pilotun mezarına karanfil bıraktı. 2001 yılında Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Hava Pilot Teğmen Ayfer Gök komutasındaki F-5A uçağı, Karaman'ın Ermenek ilçesi yakınında düşmüş, Gök, "ilk şehit kadın pilot" olmuştu.



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