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Gündem Manisa’da korkutan fabrika yangını! Organize Sanayi Bölgesi’nde ekipler teyakkuza geçti
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Manisa’da korkutan fabrika yangını! Organize Sanayi Bölgesi’nde ekipler teyakkuza geçti

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Manisa’da korkutan fabrika yangını! Organize Sanayi Bölgesi’nde ekipler teyakkuza geçti

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren İnci Akü Fabrikası’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sanayi bölgesinde yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölge adeta kriz merkezine dönüştü.

Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki İnci Akü Fabrikasında yangın çıktı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile sağlık, polis ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

 

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