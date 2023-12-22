  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fiyatları etkileyecek hamle! Türkiye'den otomobil devine davet

Kenya'yı ikiye bölen bu iddia: Eski Turizm Bakanı'na skandal yolsuzluk suçlaması

Bill Gates'ten 2024 tahminleri! Olacakları sıraladı... Bu kez felaket değil, bakın ne bekliyor

Ankara bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'nin o büyükşehir adayı eski CHP'li milletvekili olacak, kızı aktif vekil

İspanya, hava savunma için uçak satın alıyor!

Batarya teknolojisinde Uzak Doğu diyaloğu! Elektrikli araçlar iÇİN yeni atılım

2023 yılına damga vurdu! Türkiye'de en çok satan otomobil

Sektörel daralma yaşanıyor! İkinci el oto pazarında yaprak kımıldamıyor

Eurofighter Typhoon alımına Almanlar engel olmuştu! Bu kez kimsenin satın alamadığı uçağa talip olundu

İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu
Teknoloji Türkiye’nin ilk özel, Türk süper bilgisayarı geliyor! Büyük müjde: binlerce şirket yararlanacak! Türkiye Top500'e giriyor!
Teknoloji

Türkiye’nin ilk özel, Türk süper bilgisayarı geliyor! Büyük müjde: binlerce şirket yararlanacak! Türkiye Top500'e giriyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-22 20:52:00 - 2023-12-22 21:17:16
Türkiye’nin ilk özel, Türk süper bilgisayarı geliyor! Büyük müjde: binlerce şirket yararlanacak! Türkiye Top500'e giriyor!

Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (TRUBA), 2024'ün başlarında hizmete alınacak. Türkiye'nin en gelişmiş bilgisayarı hizmete girmek için gün sayıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır TÜBİTAK bünyesindeki süper bilgisayarın hizmet vermeye başlayacağı müjdesini verdi.

Türkiye’nin en gelişmiş bilgisayarı hizmete girmek için gün sayıyor. 500’den fazla sunucuya, 56 bin çekirdeğe sahip olan bilgisayar, Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş bilgisayarlarının sıralandığı ‘Top500’ listesine sokacak, binlerce araştırmacı ve firma yararlanacak.

Türkiye, Endüstri 4.0’ı yakalama konusunda son yıllarda önemli adımlar attı. Bunlardan bir tanesi de, bilimsel araştırma ve firmalar adına ürün geliştirmede çığır açacak olan süper bilgisayar oldu.

Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (TRUBA), 2024’ün başlarında hizmete alınacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır TÜBİTAK bünyesindeki süper bilgisayarın önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacağı müjdesini verdi.

Türkiye Top500’e giriyor

Dünyadaki süper bilgisayarların bir adı oluyor. Türkiye’nin süper bilgisayarının da adı bir anket çalışmasıyla çeşitli kesimlerin görüşü alınarak belirlendi ancak kamuoyuna henüz açıklanmadı.

İsmin, bilgisayarın devreye alınması töreninde açıklanması bekleniyor. Bu bilgisayarla birlikte Türkiye, dünyada süper bilgisayarların sıralandığı Top500.org listesine girecek.
Listede şu anda Türkiye’den hiç bilgisayar bulunmuyor. Ancak Türkiye’nin ortağı olduğu ‘MareNastrum’ isimli bilgisayar bulunuyor. Bu bilgisayar Türkiye’nin de aralarında olduğu bazı Avrupa ülkelerine ait ve sunucu merkezi İspanya’da.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son testler yapılıyor

Türkiye’den hizmet erecek süper bilgisayarın testleri bir süredir devam ediyordu. Son testler de 2023 bitmeden tamamlanmış olacak ve 2024’ün ilk günlerinde hizmete açılacak. Bilgisayarın devreye girmesiyle birlikte veri depolama ve büyük veri işlemede Türkiye çağ atlayacak.

Bir dizüstü bilgisayarda 4 veya 8 çekirdek bulunurken, bu bilgisayarda 56 bin 448 çok kuvvetli işlemci çekirdeği bulunuyor. 126 terabayt beleğe sahip olacak ve ortaya çıkan muazzam enerjini nedeniyle soğutması havayla değil, suyla yapılacak.

Akademik çalışmalar, endüstriyel araştırmalar

Süper bilgisayarın 504’den fazla sunucusu bulunuyor. Saniye binlerce işlem yapabilecek olan bilgisayar, rekabetçi çalışmalar, Yapay Zeka araştırma ve projeleri, savunma sanayi gibi yüksek teknoloji gerektiren çalışmalar ve akademik projeler, araştırmalar için kullanılabilecek.

Örneğin konvansiyonel olarak binlerce kez test edilmesi gereken yeni teknolojilerin bu bilgisayarlar yardımıyla hesaplamaları kusursuz bir şekilde yapılabilecek.

Dijital ikizleri çıkarılabilecek. Hatta bir jet uçağının çevresindeki hava direncinin hesaplamaları bile kusursuz biçimde gerçekleştirilebilecek. Bu sayede büyük bir kaynak ve zaman israfı önlenmiş olacak.(trthaber)

Ukrayna duyurdu: Rusya savaşı için esrar yasallaştı!
Ukrayna duyurdu: Rusya savaşı için esrar yasallaştı!

Dünya

Ukrayna duyurdu: Rusya savaşı için esrar yasallaştı!

Dev bir adım tamamlandı! Keşif: Mars'ta bir koloni için ciddi çalışmalar!
Dev bir adım tamamlandı! Keşif: Mars'ta bir koloni için ciddi çalışmalar!

Aktüel

Dev bir adım tamamlandı! Keşif: Mars'ta bir koloni için ciddi çalışmalar!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Eğitim Bakın Yusuf Tekin ile toplantı!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Eğitim Bakın Yusuf Tekin ile toplantı!

Gündem

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Eğitim Bakın Yusuf Tekin ile toplantı!

Başkan Erdoğan, 'Filistin davası' ABD basınına bomba gibi düştü!
Başkan Erdoğan, 'Filistin davası' ABD basınına bomba gibi düştü!

Gündem

Başkan Erdoğan, 'Filistin davası' ABD basınına bomba gibi düştü!

BMGK'dan şok Gazze kararı! Talep oldu: 'Acil adım atılması' kararı kabul edildi! Görüşmeler başlayacak
BMGK'dan şok Gazze kararı! Talep oldu: 'Acil adım atılması' kararı kabul edildi! Görüşmeler başlayacak

Gündem

BMGK'dan şok Gazze kararı! Talep oldu: 'Acil adım atılması' kararı kabul edildi! Görüşmeler başlayacak

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23