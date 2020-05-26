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Yerel

Türkiye’nin ilk milli parkı boş kaldı

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan bayramı nedeni ile Türkiye’nin ilk milli parkı, Yozgat Çamlığı Milli Parkı da sessizliğe büründü.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 16:54:44 -
Türkiye’nin ilk milli parkı boş kaldı

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan bayramı nedeni ile Türkiye’nin ilk milli parkı, Yozgat Çamlığı Milli Parkı da sessizliğe büründü.


Eşsiz doğası ve muhteşem manzarası asırlık çam ağaçları, 200’ ü aşkın endemik bitki çeşidi ile Yozgat halkının en çok ziyaret ettiği yerlerden olan Türkiye’nin ilk milli parkı, Yozgat Çamlığı Milli Parkı ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı boş kaldı.


Hafta içi ve hafta sonu mesire alanlarında piknik yapanların, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile doğa tutkunlarının vazgeçilmez mekanı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı, tarihinin en sakin günlerini yaşıyor. Normal günde oturacak dahi yerin zor bulunduğu Yozgat’ın göz bebeği ve yılda yaklaşık 350 bin kişinin ziyaret ettiği Yozgat Çamlığı Milli Parkı virüs sonrası eski günlerdeki gibi ziyaretçilerini bekliyor.

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