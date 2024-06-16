Türkiye'nin ilk konfeksiyon şirketi böyle iflas etti! Sahibini duyan çok şaşıracak

Türkiye ekonomisinde zaman zaman çalkantılı dönemler yaşanıyor. Geçmiş yıllara bakıldığında büyüklüğüyle iflas eden bazı firmalar akıllara geliyor. Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük tekstil fabrikalarından birisine sahip olan iş insanı şaşırtan gerekçelerle bir anda iflas etti. Yürüyerek gezilmeyecek kadar büyük bir fabrikaya sahip olan markanın iflası herkesi şaşırttı.

1985 yılında Özhan Canaydın ve Haim Fresco tarafından Bursa sanayisinde kurulan Türkiye'nin ilk yabancı ortaklı konfeksiyon şirketinin iflasını ele alacağız. Galatasaray Spor Kulübü’nün 3 dönem başkanlığını yapmış olan Özhan Canaydın başarılı bir iş insanıydı.

Biesseci markasını yabancı ortağıyla kuran Canaydın, zaman içinde fabrikaya çeşitli yatırımlar yaparak bütünleşmiş bir üretim üssü haline getirmişti. Dünya markalarını üretecek kadar büyüyen Biesseci herkesin bildiği markaları üretiyordu. Bu markalardan bazıları Decathlon, Massimo Dutti, Kappa, Diesel, Calvin Klein, Zara olarak biliniyordu. 2010 yılında Özhan Canaydın’ın hayatını kaybetmesi iş dünyasını üzdü. Oğlu Ahmet Murat Canaydın babasının mirasını devralarak yeni yatırımlara devam etti.

Biesseci yeni yatırımlar sayesinde o kadar büyümüştü ki fabrikayı yürüyerek gezen yoruluyordu. Sanayide 53.000 metrekarelik kapalı alanda üretim yapan şirket 2012 yılında 1200 çalışana istihdam sağlayacak kadar büyümüştü. Fırsatları değerlendiren Biesseci Güneydoğu Anadolu'ya yatırım yapma planlarıyla gündeme geldi. Diyarbakır ve Batman’a fabrika kurmak için çalışmalara başlandı. Ancak o yıllarda şirket dalgalanan döviz kurları ve artan enerji maliyetleriyle mücadele ediyordu. Şirketin borçları hızla arttı ve finansal sıkıntılar derinleşti. Bisseci tüm çabalarına rağmen iflastan kurtulamadı.



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2013 yılında iflas erteleme için başvurular yapıldı. 2014 yılında şirketin ve tüm iştiraklerinin iflas kararı çıktı. Şirketin borçları ve alacaklılarıyla yaşadığı sorunlar, fabrikanın kapanmasına ve makinelerin haczedilmesine neden oldu. Özetle, Biesseci'nin trajik iflası, ardında birçok mağdur bıraktı.

Biesseci’nin iflası, dünya markalarına üretim yapan bir dönemin başarılı tekstil devinin tarihe gömülüşü olarak kayıtlara geçti. Bir zamanların parlayan yıldızı olan dev Türk firması böylece unutulup gitti.