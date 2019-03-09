KARS (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Kars Eksi 36 Derneği iş birliğiyle Kars'ın Sarıkamış ilçesinde organize edilen Türkiye'nin ilk kış yarışı "Sarıkamış Rallisi" başladı.

Ralli öncesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda toplanan sporcular, hazırlıklarını tamamlayarak başlama noktasına geldi. Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman ve Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy'un startını verdiği rallinin ilk etabı ilçenin Kızlıçubuk mevkisinde devam etti.

Rallinin bu etabı, sporcuların daha sonra Çatak köyü güzergahı üzerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki oteller bölgesine ulaşmasıyla son buldu.

Oldukça heyecanlı anların yaşandığı rallinin ilk etabında pilot Hakkı Ağaoğlu ve yardımcı pilot Erkan Güleren birinci, pilot Volkan Işık ve yardımcı pilot Doruk Gökşin ikinci, pilot Uğur Soylu ve yardımcı pilot Kerim Tar üçüncü oldu.

TOSFED Basın Danışmanı Atıl Atılgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın Türkiye'de ilk kış rallisi olma özelliğine sahip olduğunu söyledi.

Sarıkamış'ın otomobil sporları için uygun olduğunu ifade eden Atılgan, "Güzel bir misafirperverlikle karşılandık, Sarıkamış'ın doğası da harika. Önümüzdeki yıllarda ulusal şampiyonlar haricinde Avrupa, uluslar arası şampiyonalar buraya değer katacaktır. Burası çok özel coğrafya, şartlar otomobil sporlarına uygun. Organizasyonlarla burası daha değer kazanacak ve Türkiye, Avrupa şampiyonalarının önümüzdeki yıllarda burada yapılacağından eminim." diye konuştu

Seyircilerden Şafak Yılmaz da "Iğdır'dan yarışmaları izlemek için geldik, çok güzel bir organizasyon. Kar üstünde araçların yarışması mükemmel, bu etkinlikte olmak çok güzel." ifadesini kullandı.

Bilgür Çeledir ise unutulmaz bir yarış izlediğini anlatarak, "Güzel yarışmalar oldu, Almanya'dan Sarıkamış'a gelmiştik ve bugün de yarışmaları izlemeye geldik. Yarışlar çok güzel, keyif aldım." dedi.

Yarışmaların ardından pilotlar, oteller bölgesinde seyirciye özel gösteri sundu.