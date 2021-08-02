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Ekonomi Türkiye’nin ilk hibrit enerji santralini kurdu
Ekonomi

Türkiye’nin ilk hibrit enerji santralini kurdu

Cengiz Holding, Bingöl’de bulunan Aşağı Kaleköy Barajı ve hidroelektrik santralinin kuyruk suyu bölgesine, 200 bin panelden oluşan bir güneş enerji santrali kurdu. Türkiye’nin ilk ve en büyük, dünyanın 2’nci büyük hibrit enerji santralinin kurulu gücü 590 megavata ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 17:15:00 -
Türkiye’nin ilk hibrit enerji santralini kurdu

Cengiz Holding Bingöl’de Murat Nehri üzerinde geçen yıl elektrik üretimine başlayan ve 510 megavat kurulu gücü bulunan Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesine 80 megavatlık güneş enerji santralini (GES) de ekledi. Cengiz Holding ve Özaltın Holding iş birliğiyle tamamen Türk mühendisler tarafından yapılan projede toplam kurulu güç 590 megavata ulaştı. Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, Türkiye’nin ilk ve dünyanın en büyük ikinci hibrit santralini ülke ekonomisine kazandırılmasından büyük gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti: “Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yenilenebilir ve çevreci enerji kaynakları, yeni yatırım planları arasında önceliği almaya başladı. Biz de grup olarak önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarına yoğunlaşacağız. Kısa dönemde hibrit enerji santralleri sayımızı artırmak istiyoruz. Bingöl’de enerji yatırımlarına 2011’de, Aşağı Kaleköy Barajı ve HES Projesi’ne ise 2016’da başladık. Yaklaşık 3.5 yılda bu yatırımı tamamlayarak ülke ekonomisine kazandırdık. Bu proje, 500 megavat kurulu gücüyle Türkiye’nin özel sektör tarafından yapılan 6’ncı büyük barajı. Eklediğimiz 80 megavatlık güneş enerji santraliyle buradan 400 bin hanenin yıllık tüketimini karşılayabilecek elektriği üreteceğiz.”

Sosyal sorumluluk projelerine imza attı

Baraj ve HES inşasının başladığı 2016 yılından bu yana oluşturduğu istihdama ek olarak bölgede yaşayan nüfusun ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduran projenin yapım süresi boyunca toplumsal faydaya da odaklanıldı. Bu kapsamda bölgede başta okul, yurt, cami olmak üzere birçok sosyal sorumluk projesine imza atıldı.

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