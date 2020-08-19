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Ekonomi Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim fabrikası açıldı
Ekonomi

Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim fabrikası açıldı

Türkiye'nin ilk, Avrupa ve Orta Doğu'nun tek entegre güneş paneli üretim tesisi olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası üretime başladı - Yatırım tutarı 400 milyon dolar olan tesis, yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-08-19 16:21:58 -
Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim fabrikası açıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ilk, Avrupa ve Orta Doğu'nun tek entegre güneş paneli üretim fabrikası, 400 milyon dolar yatırımla devreye alındı.

Ankara'da kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

Türkiye'nin ilk, Avrupa ve Orta Doğu'nun tek entegre güneş paneli tesisi olma özelliğini taşıyan tesis, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2016'da ihalesi gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA-1 GES) projesi kapsamında inşa edildi.

Yatırım tutarı 400 milyon doları bulan tesis, yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip olacak ve gerçekleştireceği üretimle her yıl yaklaşık 100 milyon dolarlık panel ithalatını önleyecek. Tesiste üretilen panellerin yerlilik oranı yüzde 70'in üzerinde olacak.

Dünyada bu kapsamdaki 20 entegre tesis arasına giren fabrikada, güneş enerjisi teknolojilerinin geliştirilmesi için bir Ar-Ge merkezi kurulacak ve bu merkezde 100 araştırmacı çalışacak.

- Paneller Konya'daki santralde kullanılacak

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda üretilen paneller, YEKA-1 GES projesi kapsamında Konya Karapınar'da kurulacak güneş enerjisi santralinde (GES) kullanılacak.

Konya Karapınar GES için ise 1 milyar dolar yatırım yapılacak. Santral, yıllık 2,6 milyar kilovatsaat elektrik üretecek. Konya Karapınar GES eylül ayı itibarıyla her ay 40 megavatlık bölümler halinde devreye alınacak ve 33 ayda tam kapasite üretime geçebilecek.

Söz konusu santralin devreye alınmasıyla Türkiye'de güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı yüzde 25 artacak ve yıllık 2 milyon ton karbondioksit salımı engellenebilecek.

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