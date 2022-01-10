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Teknoloji Türkiye’nin ilk cep uydusunu tasarlayan uzay takımını “13 Ocak” heyecanı sardı
Teknoloji

Türkiye’nin ilk cep uydusunu tasarlayan uzay takımını “13 Ocak” heyecanı sardı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı, temel haberleşme olaylarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu-263A’nın SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderileceği 13 Ocak’ı iple çekiyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 20:12:00 -
Türkiye’nin ilk cep uydusunu tasarlayan uzay takımını “13 Ocak” heyecanı sardı

Yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanan 5x5x5 santimetre boyutlarındaki “Türkiye’nin ilk pocketqube uydu” için 25 bin avro fırlatma maliyeti bulunuyor. Yetkili fırlatıcı firmaya teslim edilen cep uydusunun, Zonguldak’ta 3 Mart 1992’de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle 13 Ocak’ta Türkiye saatiyle 18.25’te Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Cape Canaveral Fırlatma Üssü’nden uzay yolculuğuna çıkması hedefleniyor.

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