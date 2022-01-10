Türkiye’nin ilk cep uydusunu tasarlayan uzay takımını “13 Ocak” heyecanı sardı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı, temel haberleşme olaylarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu-263A’nın SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderileceği 13 Ocak’ı iple çekiyor.
Yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanan 5x5x5 santimetre boyutlarındaki “Türkiye’nin ilk pocketqube uydu” için 25 bin avro fırlatma maliyeti bulunuyor. Yetkili fırlatıcı firmaya teslim edilen cep uydusunun, Zonguldak’ta 3 Mart 1992’de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle 13 Ocak’ta Türkiye saatiyle 18.25’te Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Cape Canaveral Fırlatma Üssü’nden uzay yolculuğuna çıkması hedefleniyor.