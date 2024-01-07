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Gündem Türkiye'nin ilk astronotu, uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Türkiye için resmi çağrı işareti ile iletişim kuracak, tahsis edildi
Gündem

Türkiye'nin ilk astronotu, uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Türkiye için resmi çağrı işareti ile iletişim kuracak, tahsis edildi

Yeniakit Publisher
2024-01-07 10:54:00 - 2024-01-07 10:55:24
Türkiye'nin ilk astronotu, uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Türkiye için resmi çağrı işareti ile iletişim kuracak, tahsis edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Son dönemde dikkat çeken Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Albay Alper Gezeravcı'nın milli çağrı işaretiyle iletişim kuracağını bildirdi. ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Milli Uzay Programı ile Türkiye'nin 10 yıllık uzay planlaması ve stratejisinin açıklandığını anımsattı.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayımın sürdüğüne işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Planlanan şekliyle gitmesi halinde uzaya çıkacak ilk Türk olma ünvanını kazanacak Gezeravcı, kendisine ait amatör telsizcilik belgesi ve çağrı işaretiyle yine bir başka ilki gerçekleştirerek, milli çağrı işaretiyle uzay seyahatine başlamış olacak. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Gezeravcı'ya TÜBİTAK UZAY'ın talebi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından, milli 'TA5TRU' çağrı işareti tahsis edildi."

Uraloğlu, görevi süresince Gezeravcı'nın, TÜBİTAK UZAY koordinasyonunda Elazığ Kaya Karakaya Fen Lisesi ve Yozgat Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileriyle iletişim kuracağını belirterek, "Bu amaçla Gezeravcı'ya özel amatör telsizcilik etkinlikleri için ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithafen 'TC100ISS' çağrı işareti tahsis edildi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak Türk uzay yolcusu Gezeravcı, milli çağrı işaretiyle iletişim kuracak." ifadesini kullandı.

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