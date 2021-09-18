TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Peki, hangi şirketler ödül aldı?

Türkiye’nin ihracat şampiyonu şirketleri hangileri?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Türkiye'nin ihracat şampiyonlarının ödülleri sahiplerini buldu.

Geçen yıl en çok ihracat yapan ilk 10 firmanın yetkilileri ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

İlk 10 şirket, "Ford Otomotiv, Toyota, Oyak-Renault, Vestel, Kibar Dış Ticaret, Arçelik, TGS Dış Ticaret, Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ ve Mercedes-Benz Türk" şeklinde sıralandı.

Törende, TİM'e bağlı 28 ihracatçı sektörünün şampiyon şirketleri de ödüllendirildi. Ödüller, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve TİM Başkanı İsmail Gülle tarafından verildi.

"Çelik" sektöründe Habaş Sinai ve Tıbbi Gazlar, "Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri"nde Şişecam Dış Ticaret, "Demir ve Demir Dışı Metaller"de Kibar Dış Ticaret, "Deri ve Deri Mamulleri"nde TGS Dış Ticaret, "Diğer Sanayi Ürünleri"nde Polin Dış Ticaret ödüle layık görüldü.

"Elektrik-Elektronik" sektöründe Vestel, "Fındık ve Mamulleri"nde Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret, "Gemi, Yat ve Hizmetleri"nde Sefine Denizcilik, "Halı"da Erdemoğlu Dış Ticaret, "Hazırgiyim ve Konfeksiyon"da TGS Dış Ticaret, "Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri"nde Oba Food Gıda, "İklimlendirme Sanayii"nde Bosch Termoteknik, "Kimyevi Maddeler ve Mamulleri"nde Türkiye Petroller, "Kuru Meyve ve Mamulleri"nde Aydın Kuruyemiş, "Madencilik Ürünleri"nde Ekom Eczacıbaşı, "Makine ve Aksamları"nda Türk Traktör, "Meyve Sebze Mamulleri"nde Altunkaya İnşaat, "Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri"nde Hayat Kimya Sanayi birincilik ödülü aldı.

Sektör şampiyonluğu ödülü, "Mücevher" sektöründe İstanbul Altın Rafinerisi'ne, "Otomotiv"de Ford Otomotiv'e, "Savunma ve Havacılık Sanayii"nde TUSAŞ'a, "Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller"de KLC Gıda, "Süs Bitkileri ve Mamulleri"nde Çiçekçiler Birliği'ne, "Tekstil ve Hammaddeleri"nde AK-PaTekstil'e, "Tütün"de Britisch American Tobacco'ya, "Yaş Meyve ve Sebze"de Uçak Kardeşler Gıda'ya, "Zeytin ve Zeytinyağı"nda S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne, "Hizmet" sektöründe ise THY'ye verildi.