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Gündem Türkiye’nin ihracat kısıtlama açıklamasının ardından İsrail’den skandal cevap! “ABD ile birlikte Türk ekonomisine zarar vereceğiz”
Gündem

Türkiye’nin ihracat kısıtlama açıklamasının ardından İsrail’den skandal cevap! “ABD ile birlikte Türk ekonomisine zarar vereceğiz”

Yeniakit Publisher
2024-04-09 14:14:00 - 2024-04-09 14:18:07
Türkiye’nin ihracat kısıtlama açıklamasının ardından İsrail’den skandal cevap! "ABD ile birlikte Türk ekonomisine zarar vereceğiz"

Türkiye Cumhuriyeti Filistin’e desteği için bugünden itibaren geçerli olmak üzere İsrail ile yapılan ihracatlara kısıtlama getirmişti. Bu kısıtlama kararından sonra İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘Türkiye ekonomisini zarara uğratacağız’ açıklaması geldi.

Ticaret Bakanlığı’nın duyurduğu bilgiye göre "Türkiye, 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren, ilk aşamada Ek’te belirtilen ürün grupları altında yer alan ürünlerin İsrail’e ihracatını kısıtlama kararı almış bulunmaktadır.” Denildi. Bu açıklamalarının üzerine İsrail’den skandal bir açıklama geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz: "Hamas katillerine destek veren Erdoğan'ın, ticaret anlaşmalarını tek taraflı ihlal etmesine göz yummayacağız. Biz de Türk ekonomisine zarar verecek tedbirler alacağız. ABD'deki dostlarımıza da gereken talimatı verdim. Yaptırım uygulayacaklar." İfadelerini kullandı.

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