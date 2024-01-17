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Ekonomi Türkiye’nin ihracat fırsatı! Tunus ülkesinden Türkiye kararı: Geri sayım başladı, toz şekeri yolcu! Satın alacak
Ekonomi

Türkiye’nin ihracat fırsatı! Tunus ülkesinden Türkiye kararı: Geri sayım başladı, toz şekeri yolcu! Satın alacak

Yeniakit Publisher
2024-01-17 17:40:00 -
Türkiye’nin ihracat fırsatı! Tunus ülkesinden Türkiye kararı: Geri sayım başladı, toz şekeri yolcu! Satın alacak

Türkiye'ye gelen fırsat: Tunus’tanbir firma ihracat konusunda aldığı tarihi kararı kamuoyu ile paylaştı. Türk üreticilerden toz şeker satın alacak!

Tunus’tan ithalat talebi bırakan firma, Türk üreticilerden toz şeker satın alacak.

Tunus, dünya geneline göre global krizden en az etkilenen ülke olup, meydana gelen çeşitli ekonomik çalkantılara olumlu görüntü sergilemeye devam etmiştir. Tunus hükümeti, ekonomiye ilişkin müdahalelerini sosyal istikrar, ücretler ve istihdam üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirecek şekilde uygulamaya büyük gayret sarf etmiştir.

Bugün ise Türkiye’nin en fazla ticari faaliyet gösterdiği Afrika ülkeleri arasında 5’inci sırada olan Tunus’tan, Türkiye’deki üreticilere bir iş fırsatı geldi. Bu kapsamda çeşitli gıda ürünlerinin tedarikini yapan Tunuslu ithalatçı firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türkiye’den toz şeker satın alacağını belirtti.

 
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