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Dünya

Türkiye'nin İHA atılımı ABD'yi rahatsız etti

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, eski silah satış sözleşmelerini değiştirerek, BAE ve Ürdün gibi ülkelere İHA satmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 01:45:00 -
Türkiye'nin İHA atılımı ABD'yi rahatsız etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 34 ülkeyle soğuk savaş döneminden kalma silah satış sözleşmelerini değiştirmeye hazırlanıyor.

Konuyla ilgili bir yorum yapan Pentagon yöneticisi, "Dünyada artan İHA talebini karşılayamazsak kendi ayağımıza sıkarız" dedi.

Türkiye gibi ülkelerin İHA atılımıyla pazarda söz sahibi olmasının ABD'nin bu kararı almasında etkili olduğu düşünülüyor.

Bu politika değişikliği, Ürdün ve BAE gibi ülkelere İHA satışının önünü açacak.

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