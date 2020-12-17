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Aktüel Türkiye'nin iade ettiği Danimarkalı yabancı terörist savaşçı hakim karşısına çıkarılacak
Aktüel

Türkiye'nin iade ettiği Danimarkalı yabancı terörist savaşçı hakim karşısına çıkarılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-17 23:43:35 -
Türkiye'nin iade ettiği Danimarkalı yabancı terörist savaşçı hakim karşısına çıkarılacak

KOPENHAG (AA) - Türkiye’nin iade ettiği yabancı terörist savaşçı Danimarka’da mahkemeye çıkarılacak.

Kopenhag polisi tarafından yayınlanan basın bildirisine göre, 2014'ten bu yana hakkında uluslararası arama kararı bulunan 32 yaşındaki Danimarka vatandaşı yabancı terörist savaşçı, 7 Ocak 2020’de Türkiye’de yakalandı.

Yakalandığı tarihten bu yana Türkiye’de hapiste bulunan söz konusu kişi, bugün Danimarka’ya iade edildi.

Kopenhag polisi, Danimarka’ya ayak basar basmaz gözaltına alınan 32 yaşındaki kişinin, bir dizi terör suçlamalarından dolayı yarın sabah Kopenhag Şehir Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılacağını bildirdi.

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