Moskova'da "Zafer Günü" öncesi iletişim karartması! İHA korkusu Rusya'nın kimyasını bozdu, Moskova'da internete kilit vuruluyor!

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları öncesinde adeta dijital bir karartma ilan edildi. Rus telekomünikasyon devi Beeline ve diğer operatörler, 5-9 Mayıs tarihleri arasında mobil internet ve SMS hizmetlerinin tamamen kesilebileceğine dair abonelerine uyarı mesajları gönderdi. Güvenlik gerekçesiyle alınan bu kararla, başkentte düzenlenecek etkinlikler ve hazırlık süreci boyunca iletişim hatlarına kilit vurulması planlanıyor.

Rusya’nın başkenti Moskova’da, 5-9 Mayıs’ta yapılacak "Zafer Günü" etkinlikleri öncesinde mobil internet ve SMS hizmetlerinde geçici kısıtlamalar uygulanmasının planlandığı bildirildi.

Rus telekomünikasyon şirketi Beeline, abonelerine gönderdiği SMS’te, 9 Mayıs Zafer Günü ve öncesinde başkentte mobil iletişim erişimine yönelik uyarıda bulundu.

Mobil internet ve SMS hizmetlerinin 5-9 Mayıs'ta kesilebileceğine işaret edilen açıklamada, söz konusu kısıtlamaların güvenlik tedbirleri kapsamında uygulanacağı belirtildi.

 

Rus basınındaki haberlerde, benzer uyarıların diğer bazı operatörlerce de abonelere iletildiği aktarılırken, 5-9 Mayıs tarihleri, Rusya’da Zafer Günü dolayısıyla başkentte düzenlenecek etkinlikleri ve hazırlık sürecini kapsıyor.

Moskova’da martta da mobil internet hizmetlerinde benzer sorunlar yaşanmış, aksaklıklar özellikle şehir merkezinde hissedilmişti. Şehir sakinleri, yalnızca “beyaz liste” şeklinde adlandırılan belirli internet hizmetlerine erişebilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kısıtlamaların güvenlik gerekçeli tedbirler kapsamında uygulandığını söylemişti.

Öte yandan Ukrayna’nın Moskova’ya yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarında da son dönemde artış yaşanırken, bugün başkentin merkezindeki çok katlı bir binaya İHA isabet etti.

ata

eh yani dünyanın damarlarında yani internetinde yahudi.siyonist.abd dolaşıyor.... putin akıllı.....
