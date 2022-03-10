Türkiye'nin helikopterleri Filipinler'de
Türkiye savunma sanayinde geldiği güçlü noktayı ihracatla pekiştiriyor. Yeni helikopterlerin ilk teslimi Filipinler'e yapıldı.
YENİ AKİT / ANKARA
Türkiye savunma sanayiininde geldiği güçlü noktayı ihracatla pekiştiriyor. Yeni helikopterlerin ilk teslimi Filipinler'e yapıldı.
Helikopterlerin teslim edildiğini duyuran Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir şu mesajı paylaştı:
"Başkanlığımız ile Filipinler Savunma Bakanlığı arasında imzalanan Devletten Devlete (G2G) Uluslararası Anlaşma kapsamında ihraç edilen 6 ATAK helikopterinden ilk 2’si sıcak dostluk ilişkilerinde sürekli yeni adımlar attığımız Filipinler'e teslim edildi."