  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Türkiye'nin helikopterleri Filipinler'de
Teknoloji

Türkiye'nin helikopterleri Filipinler'de

Türkiye savunma sanayinde geldiği güçlü noktayı ihracatla pekiştiriyor. Yeni helikopterlerin ilk teslimi Filipinler'e yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 18:06:00 -
Türkiye'nin helikopterleri Filipinler'de

 YENİ AKİT / ANKARA 

Türkiye savunma sanayiininde geldiği güçlü noktayı ihracatla pekiştiriyor. Yeni helikopterlerin ilk teslimi Filipinler'e yapıldı.

Helikopterlerin teslim edildiğini duyuran Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir şu mesajı paylaştı:

"Başkanlığımız ile Filipinler Savunma Bakanlığı arasında imzalanan Devletten Devlete (G2G) Uluslararası Anlaşma kapsamında ihraç edilen 6 ATAK helikopterinden ilk 2’si sıcak dostluk ilişkilerinde sürekli yeni adımlar attığımız Filipinler'e teslim edildi."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay