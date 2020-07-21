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Gündem

Türkiye'nin hamlesini canlı yayında paylaştı! 'F-16'ların inmesi an meselesi'

Libya'da Sirte operasyonunun an meselesi olduğu belirtilirken yazar Metehan Demir'den bölgeye ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 15:40:00 - 2020-07-21 16:06:15

Yazar Metehan Demir, Lbya'daki son gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

24 TV'de ekranlara gelen 'Masada Ne Var?' programında konuşan Metehan Demir, Türkiye'nin Libya'da harekete geçmek için karşı taraftan gelecek hamleye göre hareket edeceğini söyledi.

Demir, Azerbaycan-Ermenistan geriliminin arka planında Libya olduğunu belirterek "Ermenistan'ın üzerindeki etkili ülkeler Rusya ve Fransa'dır. Bunlar Libya'da karşımıza çıkıyor. Bunları yan yana koyduğumuzda Azerbaycan ve Ermenistan gerilimi ortaya çıkıyor.  Ortada bir mücadele var. Özellikle Hulusi Akar'ın söylediği sözler arka planı olan ifadeler ve dikkate alınması gereken açıklamalardır" dedi.

Türkiye'nin F-16 ve ATAK helikopterlerini bölgeye indirmesinin an meselesi olduğunu söykeyen Demir "Türkiye'nin Vatiyye Üssü ile ilgili önemli çalışmaları var. Buradan geri adım atmak söz konusu değildir. Türkiye sağlam adımlarla ilerliyor. Burada karşı tarafın attığı adımlar önemli. Yaşananlara göre, Türkiye F-16'larını Vatiyye'ye indirecek. Libya'ya ATAK helikopterlerini konuşlandıracak. Bölgedeki gelişmelere göre hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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