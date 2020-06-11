Türkiye'nin hamlesi sonrası Rusya savaş uçaklarını bölgeye gönderdi

Libya'da Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile terörist Halife Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Hafter'in en büyük destekçilerinden olan Rusya ise bölgede etkinliğini günden güne artırıyor. MepaNews'te yer alan habere göre, ülkede çatışmaların düğümlendiği nokta olan stratejik Sirte kenti semalarında Rus savaş uçaklarının faaliyet gösterdiği ve bombardımanlar gerçekleştirdiği aktarılıyor.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Rusya'ya ait MiG-29 savaş uçakları, Sirte semalarında uçuş yaparken görüntülendi.

Savaş uçaklarının bölgede Türkiye'nin desteklediği UMH güçleri pozisyonlarına karşı keşif ve bombardıman amacıyla uçuş yaptığı belirtildi.

Rusya'nın Mayıs ayı başında Libya'ya Suriye üzerinden en az 14 savaş uçağı gönderdiği belirtilmişti.

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz gün Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Libya'da Rusya varlığına dair şu ifadeleri kullandı:

"Rusya’yla geçmişte ateşkes için çalıştık. İstanbul’daki açıklamayı hatırlıyorsunuz. Moskova’yı hatırlıyorsunuz. Daha sonraki süreçte telefon görüşmelerinde Sayın Cumhurbaşkanımızla Putin bu konuyu ele aldı. Ben pazartesi günü Lavrov’la görüştüm. Libya konusunda siyasi istişareler yapma konusunda mutabık kaldık. Açık bir şekilde Kahire açıklamasını doğru bulmadığımızı, gerçekçi olmadığını, samimi olmadığını, bu yüzden de desteklemeyeceğimizi kendilerine söyledik. Önümüzdeki günlerde yine Ruslarla Libya konusunda görüşmelerimiz olacak.

Rusya’nın Suriye’den uçakları kalkıyor, bir kısmı dönmüyor. Bunu NATO da tespit etti, biz de. Herkes, tüm dünya biliyor. Biz Ruslarla bunları konuştuk, konuşuyoruz. Rusya dahil herkesle de bundan sonra gerginliğin artmaması için görüşmeye hazırız. Görüşmeye devam ederiz."