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Teknoloji Türkiye'nin hamlesi sonrası Google'dan flaş karar
Teknoloji

Türkiye'nin hamlesi sonrası Google'dan flaş karar

ABD merkezli internet arama motoru Google, Meclis'te kabul edilen ve 1 Ekim'de yürürlüğe girmesi beklenen sosyal medya düzenlemesi sonrası Türkiye'de ofis açacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 20:00:00 -
Türkiye'nin hamlesi sonrası Google'dan flaş karar

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen ve Ekim ayında yürürlüğe girecek olan sosyal medya düzenlemesinin ardından Google'dan ilk hamle geldi.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli internet arama motoru; "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un ardından Türkiye'de ofis açacağını duyurdu.

Habertürk'te yer alan habere göre; Google, Türkiye'de bulunan tüm operasyonlarını yürütmek için şirketleşme kararı aldı.

Youtube gibi platformları bünyesinde bulunduran ABD'li teknoloji devi Türkiye'de 2005 yılından bu yana 'Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi' adıyla faaliyetlerini sürdürüyor. 

Google'ın Türkiye'ye yönelik aldığı ofis açma kararı sadece reklam ve pazarlama faaliyetlerine yönelik olmadığı, tüm operasyonları kapsayacağı ifade edildi.

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