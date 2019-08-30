Türkiye'nin hamlesi Rumları tutuşturdu! 'AB gemileri etrafımıza konuşlansın'

Finlandiya'nın başkenti Helsinki’de gerçekleştirilen AB Savunma Bakanları gayri resmi toplantısına katılan Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, AB donanmasının koordinasyonuna ilişkin görüşmenin hazırlık aşamasında olduğunu ve Avrupa Birliği’nin belirli bölgelerinin istikrarı ve güvenliğinin geliştirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Yunanistan destekliyor

Konuya ilişki ön hazırlığın konseyin komiteleri düzeyinde başladığını ifade eden Angelidis, doğalgaz yataklarının geliştirilmesinin amacının, Avrupa’ya yönelik alternatif bir kaynağın yaratılması olduğunu söyledi. Rum Bakan, "Bu nedenden dolayı AB konudan doğrudan etkileniyor" dedi.

Rum Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ın bu görüşünün Yunanistan tarafından da desteklendiğini, Doğu Akdeniz’in güvenliği konusunun Fransa tarafından da dile getirildiğini yazdı.

Rumlar, Türkiye’nin hem sondaj, hem de savaş gemilerinin Doğu Akdeniz’den çekilmesini istiyor.