Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! Dünyadan talep yağıyor
Helal Akreditasyon Kurumu’na (HAK), dünya helal pazarı tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. İspanya’dan Kosova’ya, Rusya’dan Hırvatistan’a kadar birçok ülkeden akreditasyon, tanıtım ve eğitim talebi aldıklarını belirten Helal Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri Hasan Sağkol, hedeflerinin alanda öncü rol oynamak olduğunu söyledi.04 Mart 2019 Pazartesi 06:52
Yaklaşık 2 trilyon dolarlık helal pazarında emin adımlarla ilerleyen Türkiye, alandaki çalışmalarının meyvesini toplamaya başladı. Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Genel Sekreteri Hasan Sağkol, kuruma İspanya'dan Kosova'ya, Rusya'dan Hırvatistan'a kadar birçok ülkeden akreditasyon, tanıtım ve eğitim talebi geldiğini bildirdi.
Sağkol, "HAK Yönetim Kurulunun oluşmasını ve teknik çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan ikincil mevzuatın yayımlanmasını takiben akreditasyon faaliyetlerine bu yıl içinde başlayacağız. Türkiye'nin dünya helal pazarında öncü rol oynamasını amaçlıyoruz" dedi.
Akreditasyon istiyorlar
Sağkol, geçen yıl Dünya Helal Zirvesi'nde vitrine çıkan HAK'a bazı ülkelerden talep geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Kurumumuza İspanya'dan Kosova'ya, Rusya'dan Hırvatistan'a kadar birçok ülkeden akreditasyon, tanıtım ve eğitim talebi geliyor. HAK'ın tanıtımını sağlamak amacıyla Fas, İran, Malezya, Pakistan, Tunus, Ürdün gibi İslam dünyasının önemli ülkeleriyle yakın temas sağlanması için görüşmelerimiz devam ediyor." Sağkol, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'daki akreditasyon ve standardizasyon kuruluşlarının yanı sıra, Kosova'daki helal ürün ve hizmetlerin belgelendirilmesini gerçekleştiren kurumun da HAK'tan helal akreditasyon konusunda teknik eğitim talep ettiğini söyledi.
Kaynak: Yeni Şafak
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