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Gündem

Türkiye'nin hamlesi bomba etkisi yaptı! 'Müdahale olursa savaş uçakları peş peşe havalanacak'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya açıklarında düzenlediği tatbikata ilişkin yapılan değerlendirmelerde, "Türkiye gerekli olması halinde Libya'ya denizden ve havadan müdahale edebilmek için Akdeniz'de tatbikat gerçekleştirdi" yorumları yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 17:27:00 - 2020-06-12 17:29:50
Türkiye'nin hamlesi bomba etkisi yaptı! 'Müdahale olursa savaş uçakları peş peşe havalanacak'

Türk Silahlı Kuvvetlerince Akdeniz'in uluslararası sularında açık deniz eğitimi yapıldı. Türk kara sularından itibaren yaklaşık 2 bin kilometrelik rota boyunca gerçekleşen ve yaklaşık 8 saat süren göreve, 17 uçak ile 8 fırkateyn ve korvet katıldı.

Türkiye'deki harekat merkezlerinden komuta edilen ve başarıyla tamamlanan eğitim ile uzak mesafe harekat görevlerinin kesintisiz icra edilmesinin denemesi de yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı unsurlar tarafından Akdeniz'de açık deniz eğitimi icra edildi.

Bir Türk yetkilinin MEE'ye verdiği demeçte, "Faaliyet uluslararası sularda, toplamda 2.000 km'lik bir yolculukla gerçekleştirildi.Askeri karargâh tarafından Türkiye'de komuta edilen tatbikatta, hava tankeri ve C-130 askeri kargo uçakları da vardı" dedi.

"Türkiye kanıtladı"

Yetkili, MEE'ye yaptığı açıklamada, "Ankara birkaç F-16'yı ve erken uyarı uçaklarını Libya'ya hızla ve kolayca konuşlandırabileceğini kanıtladı" dedi.

"Müdahaleye hazırlık"

Araştırmacı yazar Murat Akan, Akdeniz'deki tatbikata ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu tatbikat şayet Libya’da oldu-bitti olursa doğrudan müdahaleye hazırlık" dedi.

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