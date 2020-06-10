Türkiye'nin hamleleriyle köşeye sıkışan darbeci Hafter hangi ülkeye kaçtı? Emekli korgeneral o ülkeyi işaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, canlı yayında çok önemli açıklamalarda bulundu. "Hafter'in Libya dışında, başka bir ülkede olduğu yönünde gelen haberler var." diyen Akar, "Aldığı gayri hukuki desteklerle Hafter'in başarılı olma ihtimali zaten yoktu." ifadelerini kullandı. Peki Türkiye’nin hamleleriyle bozguna uğrayan Hafter hangi ülkeye kaçmış olabilir?

Hafter hangi ülkeye kaçtı?

Uzman isimler, gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, Hafter'in hangi ülkeye kaçmış olabileceği hakkında bir takım açıklamalarda bulundu. İşte Karakuş'un o açıklamaları:

Kaçmışsa en yakın yer Mısır orada. Daha önce malumunuz Kahire Bildirgesi'ni yayınlarken de oraya gitmişti Mısır Cumhurbaşkanıyla görüşmeye. Orada Kahire Bildirgesi hazırlanarak 8 Haziran akşamına kadar Ateşkes ilanı söz konusu idi. Bu bildirgeyi de malumunuz Rusya, ABD, Fransa, BAE, tabiiki Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün ve Arap Birliği desteklemişti. Fakat ateşkes konusunda demek ki tam bir fikir birliğine onların varmasına rağmen malumunuz hükümet birlikleri ilerlemeye devam etti ve malumunuz ondan sonra da Hafter şöyle bir açıklamada bulundu: 'Bizi destekleyecek olanlar ihanet etti' diye. Burada bir ihanet etmeyen bana göre Yunanistan kaldı. Yunanistan tabi bu Libya ile yapmış olduğumuz Münhasır Ekonomik Bölge ile ilgili tabi en büyük zararı gören ve en çok bu konuda diğer ülkelerle iş birliğine gidip de Hafter'in kazanmasını isteyen ülke orası. Ancak o ülke de başarılı olamadı ve Rusya da belirli ölçüde desteğini malumunuz çekmesi nedeniyle Hafter'e, Hafter de bu konuşmayı yaptı diye değerlendiriyorum. Hafter bu konuşmadan sonra eğer ülkeyi terk etmişse muhtemelen Mısır'a kaçtı, en kolay yer çünkü sınır olduğu için... Mısır'a gitmişse Türkiye için ve Libya hükümeti için çok yararlı olduğunu değerlendiriyorum. İnşallah her şey lehimize gelişir.