Türkiye'nin hamlelerine cevap geldi; 10 yıl içinde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılım gösterdiği, 24 Ağustos’ta Marmaris’te gerçekleştirilen Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni, Yunan basınının ana gündeminde yer aldı.

Yunan basınında çıkan haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına yer verilirken, Türk Deniz Kuvvetleri’nin “Silahlanma Fırtınasının” devam ettiği ifadesi dikkat çekti. Yunan kaynakları özellikle Reis Sınıfı Denizaltı Projesi, MİLDEN Projesi, TF-200 Hava Savunma Muhribi Projesi, Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) ve diğer milli deniz platformlarını ve sistemleri mercek altına aldı.

Türk Donanması’nda son dönemde gerçekleştirilen milli yatırımların önümüzdeki süreçte iki komşu ülke arasındaki dengeyi değiştirebileceğini ifade eden Yunan Basını, “Muhripler, uçak gemisi, milli denizaltılar, yardımcı gemiler ve birçok başka programla birlikte Türk Deniz Kuvvetleri, yaklaşık 10 yıl içerisinde yerli sistemlerle tamamen yenilenmiş olacak. Bunlara Yunanistan cevabı ise henüz yok…” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Yunan basınında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına da yer verildi. Aksaz Tersanesi’ndeki törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “İstanbul Tersanesi Komutanlığında yakın zamanda inşasına başlanacak TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ile ülkemizin hava savunmasını denizden itibaren kademeli olarak sağlayacağız. Hava tehdidine karşı TCG Anadolu ve Milli Uçak Gemisi gibi kritik kabiliyetlerimizin korunmasını temin edeceğiz. Milli Uçak Gemimizde HÜRJET, KIZILELMA, TB3 ve ANKA-3 yerli ve milli hava araçlarımız ile deniz aşırı etki alanlarındaki hak ve menfaatlerimiz korunacaktır.” ifadeleri Yunan basınında dikkat çekti.

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