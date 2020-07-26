Türkiye’nin hamleleri sonrası bölgede hareketlilik! Nükleer uçak gemisi ve 12 savaş gemisi Akdeniz’de

ABD’ye ait Nükleer uçak gemisi, USS Dwight D. Eisenhower ve diğer 12 savaş gemisi Akdeniz'e geldi.

Newsbomb.gr haber portalına göre, uçak gemisindeki uçaklar Yunan Hava Kuvvetleri ile tatbikat yapacak.

Haber portalına göre, bir grup eskort gemisine sahip uçak gemisi Dwight D. Eisenhower, Cumartesi günü Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e girecek.

Uçak gemisi Yunanistan'ın Girit adasının güneyindeki bölgeye gidecek ve burada Yunan Hava Kuvvetleri ile ortak tatbikatlar yapacak.

Tatbikatlara Girit'teki Soda Havalimanı'ndan kalkacak olan F-16 çiftleri ile Dwight D. Eisenhower uçak gemisinden dört F-18 çifti katılacak.

En önemli tatbikat

Bu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Akdeniz krizinin başlamasından bu yana ABD'nin ilk önemli askeri tatbikatı.

Antalya'daki Türk Hidrografik Servisi, Salı günü Yunanistan'ın Rodos adasının güneyinde ve Girit'in güneydoğusunda, 21 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında devam edeceğini belirten petrol ve gaz arama çalışmaları yürüttüğünü bildirdi. Ankara, araştırma gemisi Oruç Reis'in bu bölgede konuşlandırılacağını duyurdu.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, bölgede ve Türkiye sahillerinde yaklaşık 25 Türk savaş gemisinden oluşan iki grup var.