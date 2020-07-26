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Dünya

Türkiye’nin hamleleri sonrası bölgede hareketlilik! Nükleer uçak gemisi ve 12 savaş gemisi Akdeniz’de

Türkiye’nin hamleleri karşısında çaresiz kalan Yunanistan’a ABD yeşil ışık yaktı. ABD’ye ait Nükleer uçak gemileri ve 12 savaş gemisi Akdeniz’e geldi. Bu durum, Türkiye ile Yunanistan arasındaki kriz sonrası ABD’nin bölgeye en önemli hamlesi olarak nitelendirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 08:57:00 -
Türkiye’nin hamleleri sonrası bölgede hareketlilik! Nükleer uçak gemisi ve 12 savaş gemisi Akdeniz’de

ABD’ye ait Nükleer uçak gemisi, USS Dwight D. Eisenhower ve diğer 12 savaş gemisi Akdeniz'e geldi.

Newsbomb.gr haber portalına göre, uçak gemisindeki uçaklar Yunan Hava Kuvvetleri ile tatbikat yapacak.

Haber portalına göre, bir grup eskort gemisine sahip uçak gemisi Dwight D. Eisenhower, Cumartesi günü Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e girecek.

Uçak gemisi Yunanistan'ın Girit adasının güneyindeki bölgeye gidecek ve burada Yunan Hava Kuvvetleri ile ortak tatbikatlar yapacak.

Tatbikatlara Girit'teki Soda Havalimanı'ndan kalkacak olan F-16 çiftleri ile Dwight D. Eisenhower uçak gemisinden dört F-18 çifti katılacak.

En önemli tatbikat

Bu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Akdeniz krizinin başlamasından bu yana ABD'nin ilk önemli askeri tatbikatı.

Antalya'daki Türk Hidrografik Servisi, Salı günü Yunanistan'ın Rodos adasının güneyinde ve Girit'in güneydoğusunda, 21 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında devam edeceğini belirten petrol ve gaz arama çalışmaları yürüttüğünü bildirdi. Ankara, araştırma gemisi Oruç Reis'in bu bölgede konuşlandırılacağını duyurdu.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, bölgede ve Türkiye sahillerinde yaklaşık 25 Türk savaş gemisinden oluşan iki grup var.

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Yorumlar

gerçekler

japonya ve almanyanın dünyadaki savaş felsefesini okumak lazım.1-uzun menzilli füzeler(almanya).2*-vatanını seven insanlar (japonlar).evet strateji ucak gemileri nükleer enrji ile calısan filo şeklinde üzerleinde90 yakın savaş ucağı alabilen fırkateyn denizaltı ve benzeri korulmalr olan filo.japonlar ne yapmış oku bak.almanlar v2 füzelerle ingilteryi vurmuş.yani elinde nükleer bomba varsa sanakimse dokunamaz örnek (pakistan.hindistan.kuzey kore diğerlerini saymıyorum bilinenleri)
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gerçekler

japonya ve almanyanın dünyadaki savaş felsefesini okumak lazım.1-uzun menzilli füzeler(almanya).2*-vatanını seven insanlar (japonlar).evet strateji ucak gemileri nükleer enrji ile calısan filo şeklinde üzerleinde90 yakın savaş ucağı alabilen fırkateyn denizaltı ve benzeri korulmalr olan filo.japonlar ne yapmış oku bak.almanlar v2 füzelerle ingilteryi vurmuş.yani elinde nükleer bomba varsa sanakimse dokunamaz örnek (pakistan.hindistan.kuzey kore diğerlerini saymıyorum bilinenleri)
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