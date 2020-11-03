  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye'nin halı ihracatı 2 milyar doları aştı
Ekonomi

Türkiye'nin halı ihracatı 2 milyar doları aştı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:16:15 -
Türkiye'nin halı ihracatı 2 milyar doları aştı

GAZİANTEP (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, 10 ayda 2 milyar 57 milyon 553 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini belirtti.

TİM Halı Sektör Kurulu üyeleriyle dijital ortamda gündemi değerlendiren Kaplan, halı ihracatının tüm olumsuzluklara rağmen emin adımlarla hedefine ilerlediğini kaydetti.

Kaplan, yılın 10 ayında 174 ülkeye 2 milyar 57 milyon 553 bin dolarlık halı satıldığını vurguladı.

Pandemi nedeniyle hemen hemen her sektör gibi halıcılığın da olumsuz etkilendiğini aktaran Kaplan ancak kısa zamanda kayıpları telafi edebildiklerini ve yıl sonu hedeflerine doğru ilerlediklerini anlattı.

Kaplan, son dönemlerde Sudi Arabistan'da sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek şöyle devam etti:

"Bizler geçmiş yıllarda olduğu gibi birkaç pazara yönelik çalışmıyoruz. Türk halıcılarının pazarları dünya pazarlarıdır. Dünyanın bütün ülkeleriyle neredeyse ihracat ilişkilerimiz var. Elbette mevcut pazarlarımızı korumak, geliştirmek ve bu pazarlardaki varlığımızı sürdürmek zorundayız. Ancak siyasi kararlarla Türk mallarına yönelik sürdürülen karalama kampanyalarını yakından izliyor, bizler de alternatif giriş yolları ve pazarlar arıyoruz. Bu sıkıntıların önümüzdeki süreçte son bulacağına inanıyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya Türk Birliği’nin doğuşuna tanıklık edecek
Gündem

Dünya Türk Birliği’nin doğuşuna tanıklık edecek

Azerbaycanlı siyaset bilimci Niyameddin Orduhanlı, Akit’e yaptığı açıklamada, “Bugün Azerbaycan ordusunun zaferleri sadece Azerbaycan halkın..
Dost ülkeden Türkiye'ye sürpriz teklif: Ülkemizde yapın
Dünya

Dost ülkeden Türkiye'ye sürpriz teklif: Ülkemizde yapın

Özbekistan Sağlık Bakanı Alişer Şadmanov, Türkiye'de geliştirilmekte olan yeni tip koronavirüs aşısının faz-3 denemelerinin Özbekistan'da ya..
Skandalları bitmiyor! Bu kadarına da pes... Giydiği askeri üniforma bakın hangi ülkeye ait!
Gündem

Skandalları bitmiyor! Bu kadarına da pes... Giydiği askeri üniforma bakın hangi ülkeye ait!

Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Ulusal Güvenlik Servisi Şefi Kamo Aghajanyan, Ermenistan ordusunun brifinginde Amerikan ordu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay