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Aktüel Türkiye'nin Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Dönem Başkanlığı etkinlikleri başlıyor
Aktüel

Türkiye'nin Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Dönem Başkanlığı etkinlikleri başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-29 16:02:22 -
Türkiye'nin Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Dönem Başkanlığı etkinlikleri başlıyor

ANKARA (AA) - Türkiye'nin 2020-2021 dönem başkanlığını üstlendiği Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) faaliyetlerinin ilki, Türkiye Adalet Akademisi tarafından 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde dijital ortamda gerçekleştirilecek.

Aralarında Arnavutluk, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'nın da bulunduğu, 13 Güneydoğu Avrupa ülkesinin dahil olduğu en kapsamlı bölgesel iş birliği forumu olma özelliğini taşıyan GDAÜ'nün 1998-1999 ve 2009-2010 yıllarında da dönem başkanlığını yürüten Türkiye, 1 Temmuz 2020'de bu görevi bir yıl süreliğine üçüncü kez devraldı.

GDAÜ faaliyetleri kapsamında, 30 Eylül-1 Ekim 2020 tarihleri arasında Türkiye Adalet Akademisi ev sahipliğinde "Kovid-19 Sonrası Hakimlerin ve Savcıların Meslek Öncesi ve Meslek İçi Eğitimlerindeki Gelişmeler Çalıştayı" başlıklı program online olarak yapılacak.

GDAÜ'nün temelini oluşturan "bölgesel sahiplenme" ve "kapsayıcılık" ilkeleri esas alınarak gerçekleştirilecek çalıştayda, GDAÜ katılımcısı ülkelerin yargı eğitimi kuruluşlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında hakimlerin ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerinde karşılaştıkları güçlükler ve bu alanda işbirliğinin geliştirilmesi temaları işlenecek.

Çalıştay ile Güneydoğu Avrupa ülkelerindeki yargı eğitim kuruluşlarında Kovid-19 sonrası gelişmeler değerlendirilecek, yeni stratejiler belirlenerek muhtemel alanlarda iş birliği kurulması sağlanacak.

30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde İngilizce olarak dijital platformda düzenlenecek çalıştaya GDAÜ katılımcısı ülkelerdeki yargı eğitim kuruluşları katılacak.


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