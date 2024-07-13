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Teknoloji Türkiye'nin gündeminde olan Eurofighter savaş uçaklarını değerlendirmeyi reddettiler! İmkansız çok pahalı
Teknoloji

Türkiye'nin gündeminde olan Eurofighter savaş uçaklarını değerlendirmeyi reddettiler! İmkansız çok pahalı

Yeniakit Publisher
2024-07-13 12:29:00 -
Türkiye'nin gündeminde olan Eurofighter savaş uçaklarını değerlendirmeyi reddettiler! İmkansız çok pahalı

Peru Hava Kuvvetleri, savaş uçağı arayışlarına başladı. Amerika kıtasındaki ülke Türkiye'nin satın almak istediği Eurofighter Typhoon'u pahalı bularak değerlendirmeyi reddetti.

Peru Hava Kuvvetleri Başkomutanı General Carlos Enrique Chavez Cateriano'ya göre, kurulan komisyon askeri havacılık pazarına ilişkin bir çalışmayı tamamladı.

Buna göre, Hava Kuvvetleri'nin gereksinimlerini karşılamak üzere üç üretici seçildi.

Generale göre mevcut hükümet, Fransız Mirage 2000 avcı uçakları ve Rus MiG-29'dan oluşan savaş uçağı filosunun yenilenmesi için acil gereksinimleri karşılamaya hazır.

Belirtildiği üzere, Peru Hava Kuvvetleri, üstün kabiliyet ve güvenilirlik gösterdikleri için Fransız Dassault Rafael savaş uçaklarını satın almakla ilgileniyor.

Brezilya'nın satın almakta olduğu İsveç Gripen E/F avcı uçaklarına da bir miktar ilgi var. Bunun nedeni uçağın Brezilya'da üretilmesi ve maliyetinin benzer savaş yeteneklerine sahip rakiplerinden çok daha düşük olması.
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Yeni KF-21 Boramae avcı uçağı ile Güney Koreli Kore Havacılık ve Uzay Sanayii de Peru Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına yaklaşan şirketler arasındaydı.

Ülke, Amerikan yedek parça tedarik zincirinin güvenilmezliği nedeniyle Amerikalı üreticilerin ürünlerine öncelik vermiyor.

Peru ayrıca maliyeti rakiplerinden çok daha yüksek olan Avrupalı savaş uçağı Eurofighter Typhoon'u da değerlendirmeyi reddetti.

Kaynak: Gdh Defence

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