Türkiye'nin gücü panikletti: Eski imparatorluğu geri getirmeye çalışıyorlar

İşgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'i ağırladı.

Yapılan üçlü görüşmenin ardından Lapid, Dendias ve Hristodulidis ortak basın toplantısı düzenledi. Lapid burada yaptığı konuşmada, yerel ve bölgesel sorunları ele aldıklarını dile getirirken, daha fazla detay vermedi.

Lapid, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Mısır, Yunanistan ve GKRY'nin içinde yer aldığı ittifakın "bölgedeki değişimin önemli bir parçası" olduğunu söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias da şunları söyleyerek korkusunu dile getirdi:

"Komşularımızdan bazı ülkeler, bazen göçü araçsallaştırma gibi yöntemler kullanarak, eski imparatorlukları, eski anlayışları geri getirmeye çalışıyorlar."