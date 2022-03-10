Türkiye’nin gücü geri adım attırıyor

Başkan Erdoğan liderliğinde 4 cephede 7 düvele karşı büyük bir mücadele veren Türkiye, Kasım 2019’da Libya ile imzaladığı deniz yetki alanı anlaşmasıyla, Doğu Akdeniz’deki gazın Avrupa’ya taşınmasını amaçlayan ve kedisini bypass eden EastMed boru hattını çöpe attı. Bükemediği bileği öpen İsrail’in Cumhurbaşkanı İsaac Herzog, 15 yıl sonra yeniden Türkiye’nin yolunu tuttu.

Görüşmek için sıraya girdiler

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de 13 Mart’ta İstanbul’a gelerek Erdoğan’la görüşecek. BAE’nin Veliaht Prensi Zayed Al Nahyan ise 9 yıl sonra yıpranan ilişkileri onarmak için ülkemize geldi. Karabağ’da dersini alan Ermenistan’ın tek çıkar yolun Türkiye ile iyi ilişkilerden geçtiğini görmesiyle, normalleşme süreci kapsamında İstanbul-Erivan uçak seferleri 2 Şubat’ta başladı. Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesis edilmesi için çalışmalarını sürdüren Türkiye, bugün gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Formu ile iki ülkenin Dışişleri Bakanlarını bir araya getirecek. Foruma Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da katılacak.

Konuyla ilgili Akit’e konuşan uzmanlar, Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin baskılara boyun eğmeyen ve uluslararası arenada masa kuran ülke durumuna geldiğini söylediler.

Stratejist Murat Akan: “Türkiye özellikle son 3 yıldan beri proaktif bir dış politika izliyor. Batı ve NATO çemberini kırarak kendi kararlarını kendisi veriyor. Bundan memnun olmayan Batı ittifakı, Mısır ve Yunanistan üzerinden bazı faaliyetlere girişti. İç muhalefet de, ‘Herkesle kavgalıyız, dünya bizi dışlıyor’ söylemleriyle mangalda kül bırakmadı. Ancak Türkiye artık bölgesinde bir merkez durumuna geldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz sonrası ise bu daha da perçinlenecek. Bu sefer de muhalefet “Neden bunlarla barışıyorsunuz” demeye başladı. Bunların her şeyi tutarsız.”

Cesur duruş sonuç verdi

Stratejist Ali Coşar: “AK Parti iktidarının dik duruşu, istikrarlı oluşu, cesur davranışı ve Türkiye’yi çeşitli imkanlarla donatmış olması ve dev projelerin hayata geçmesi, ülkemizin dünyada bir istikrar adası haline gelmesini sağladı. Etrafımızdaki bunca soruna ve pandemiye rağmen krizlere karşı dik duruş etrafımızdaki ülkeleri bize yaklaştırıyor. Bu bir güç mücadelesi. Dolayısıyla İsrail olsun, BAE olsun bölgedeki ülkelerin bize yaklaşmaya çalışmaları Türkiye’nin bir otorite olduğunu gösteriyor. Bunda Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, sözünde durması güven teşkil ediyor. Düne kadar iktidarı, ülkeyi yalnızlaştırmakla suçlayan muhalefetin ise bugün ziyaretlerden rahatsız olması ikiyüzlü ve çapsız olduklarını gösteriyor.”